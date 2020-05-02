Son dakika: İtalya'da Bologna da antrenmanlara başlıyor - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: İtalya'da Bologna da antrenmanlara başlıyor

Son dakika: İtalya'da Bologna da antrenmanlara başlıyor

Son dakika corona haberleri... (Serie A) takımlarından Bologna, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen antrenmanlara yeniden başlıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, salı günü sosyal mesafe kurallarına uyularak antrenmanlara başlanacağı, futbolcuların sadece antrenman sahalarına girişlerine izin verileceği, soyunma odaları, spor salonları ve ofislerin kapalı olacağı duyuruldu.

Açıklamada, futbolcuların sadece bireysel çalışmalar yapabileceği ve teknik ekibin antrenmanlara katılmayacağı belirtildi.

Serie A takımlarından Sassuolo, pazartesi günü antrenmanlara başlayacağını açıklamıştı.

  1. 02.05.2020
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