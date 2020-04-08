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Corona virüsü krizi sonrası Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı!

Corona virüsü nedeniyle futbolda yaşanan mali kriz İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da da etkisini gösterdi. Son dakika haberine göre; Salgının yarattığı ekonomik sıkıntıyı giderebilmek için bazı formüller arayan İtayan ekibinden, milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir karar geldi. İşte detaylar...

8 Nisan 2020 Çarşamba 15:06 Güncelleme: 08.04.2020 15:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





