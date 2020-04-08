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Corona virüsü krizi sonrası Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı!
Corona virüsü nedeniyle futbolda yaşanan mali kriz İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da da etkisini gösterdi. Son dakika haberine göre; Salgının yarattığı ekonomik sıkıntıyı giderebilmek için bazı formüller arayan İtayan ekibinden, milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir karar geldi. İşte detaylar...
8 Nisan 2020 Çarşamba 15:06
Güncelleme: 08.04.2020 15:12
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Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve tüm dünya üzerinde etkisini gösteren corona virüsü salgını Avrupa'da özellikle İtalya'yı derinden sarstı.
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Ülkede her gün yüzlerce kişi hayatını kaybederken yeni vakaların sayısı da gün geçtikçe artıyor. İtalya'nın sağlık sistemi ise şu an çökmüş durumda. Yaşı daha genç olanlara tedavide öncelik veriliyor...
Corona virüsü ülkenin her alanını olduğu gibi futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Futbol kulüpleri maaş dengesinin sağlamakta zorluk çekiyor.Roma da bu kulüplerin başında geliyor.
Milli yıldız Cengiz Ünder'in formasını giydiği sarı-kırmızılı ekip flaş bir karar aldı. Calciomercato'nun haberine göre, corona virüsünden maddi anlamda olumsuz etkilenen Roma'da satılacaklar listesinin en başına Cengiz yazıldı.
Ünlü İtalyan spor sitesi bu haberi, 'Corona virüsünden etkilenen Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder' olarak servis etti.