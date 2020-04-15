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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Ronaldo uslu durmuyor! Karantinayı yine dinlemedi

Ronaldo uslu durmuyor! Karantinayı yine dinlemedi

Serie A ekiplerinden 'un dünyaca ünlü yıldızı corona virüsü sürecinde skandallarıyla gündemden düşmüyor. Karantina kurallarını ısrarla hiçe sayan Portekizli futbolcu bu kez de futbola başladığı kulüp olan CD Nacional'ın müzesini ziyaret etti.

'un Portekizli yıldızı , Corona virüsü karantinasını yine hiçe saydı.

Corona virüsü salgınının 'da yayılmaya başlamasının ardından Portekiz'e giden ve memleketi Madeira'da ailesiyle birlikte karantinaya giren Ronaldo'nun dışarı çıkma skandalları bitmiyor.

Ronaldo, daha önce sevgilisi Georgina Rodriguez ile Madeira'da çocuklarını gezdirmişti.

BÜYÜK TEPKİ ALMIŞTI
Bu aile yürüyüşü ülkede olay yaratmış ve bir siyasetçi, "hayvan, serseri" tanımlamaları yaptığı oyuncunun şehirden gönderilmesi gerektiğini belirtti. "İtalya'dan gelen o hayvanın evde kalmasını istiyorum. O serseriyi hemen Madeira'dan gönderin" sözlerini paylaşan Portekizli siyasetçi, daha sonra "Hesabım hacklendi. CR7'miz hakkında böyle yorumlar asla yapmam. Bu ilk kez olmadı ve şifrelerimi değiştirdim." diyerek geri adım atmıştı.

STATTA ANTRENMAN YAPTI
Cristiano Ronaldo, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu'nda antrenman yaptı. Bu görüntülere Portekiz'den tepki yağdı.

FUTBOLA BAŞLADIĞI KULÜBÜ ZİYARET ETTİ
Ronaldo son olarak futbola başladığı CD Nacional kulübünün müzesini ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada kulüp müzesini gezen Ronaldo'ya teşekkür edildi.



Ronaldo ayrıca kulübün onur defterini de imzaladı. Ronaldo ayrıca kulübün onur defterini de imzaladı.

  1. 15.04.2020
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