Merih Demiral'dan flaş Cristiano Ronaldo itirafı!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.
Juventus forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı online bir buluşmayla kutladı.
Bir giyim markasının YouTube kanalına konuk olan milli oyuncu, gençlerden gelen soruları cevapladı.
Hangi futbolcuyla rakip olmak istemezdin sorusunu cevaplayan 22 yaşındaki defans oyuncusu, "Öyle birisi var ama aynı takımda oynadığımız için sıkıntı yok. Ronaldo ile karşılaşmayı hiç istemezdim." ifadelerini kullandı.
Sahada çok agresif fakat dışarda sakin olması hatırlatılan Merih Demiral şöyle konuştu:
"Burada takım olmak çok önemli. Çünkü takım arkadaşlarımı görünce onların bir amaç uğruna mücadele ettiğini görünce benim motivasyonum 2 kat artıyor. Çünkü hem kendim hem de takımım için oynuyorum. Bı yüzden sahada hiçbir zaman pes etmemeyi ve her zaman takımım ve kendim için oynamayı tercih ediyorum. Bu da sahaya bu şekilde yansıyor."
- 19.05.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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