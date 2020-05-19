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19 Mayıs 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Merih Demiral'dan flaş Ronaldo itirafı!

'dan flaş itirafı!

Merih Demiral'dan flaş Cristiano Ronaldo itirafı!

Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen milli futbolcu , takım arkadaşı ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.

forması giyen milli oyuncu , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı online bir buluşmayla kutladı.

Bir giyim markasının YouTube kanalına konuk olan milli oyuncu, gençlerden gelen soruları cevapladı.

Hangi futbolcuyla rakip olmak istemezdin sorusunu cevaplayan 22 yaşındaki defans oyuncusu, "Öyle birisi var ama aynı takımda oynadığımız için sıkıntı yok. Ronaldo ile karşılaşmayı hiç istemezdim." ifadelerini kullandı.

Sahada çok agresif fakat dışarda sakin olması hatırlatılan Merih Demiral şöyle konuştu:

"Burada takım olmak çok önemli. Çünkü takım arkadaşlarımı görünce onların bir amaç uğruna mücadele ettiğini görünce benim motivasyonum 2 kat artıyor. Çünkü hem kendim hem de takımım için oynuyorum. Bı yüzden sahada hiçbir zaman pes etmemeyi ve her zaman takımım ve kendim için oynamayı tercih ediyorum. Bu da sahaya bu şekilde yansıyor."

  1. 19.05.2020
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