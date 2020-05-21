Tescil istiyorlar

13 Haziran'da Serie A'nın başlaması beklenirken, son iki sezonun flaş takımı Atalanta, tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Lacivertli- siyahlılar, federasyondan ligin tescil edilmesini bekledi. Diğer Serie A ekibi Brescia da Atalanta'nın talebine destek verdi.