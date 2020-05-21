Tescil istiyorlar
Corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da işler karıştı.
13 Haziran'da Serie A'nın başlaması beklenirken, son iki sezonun flaş takımı Atalanta, tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Lacivertli- siyahlılar, federasyondan ligin tescil edilmesini bekledi. Diğer Serie A ekibi Brescia da Atalanta'nın talebine destek verdi.
- 21.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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