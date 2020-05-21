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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Tescil istiyorlar

Tescil istiyorlar

Corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri olan 'da işler karıştı.

13 Haziran'da Serie A'nın başlaması beklenirken, son iki sezonun flaş takımı , tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Lacivertli- siyahlılar, federasyondan ligin tescil edilmesini bekledi. Diğer Serie A ekibi Brescia da Atalanta'nın talebine destek verdi.

  1. 21.5.2020
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