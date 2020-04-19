Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! İlk corona virüsü vakası tespit edildi - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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Ronaldo'ya büyük şok! İlk tespit edildi

Ronaldo'ya büyük şok! İlk vaka tespit edildi

Corona virüsünün 'da yayılmaya başladığı süreçte ailesiyle birlikte kendini Portekiz'in 'nda karantinaya alan , kötü bir haberle karşı karşıya kaldı.

'un Portekizli yıldızı , 'in Wuhan kentinde meydana gelen salgınının 'da görülmesinin ardından ülkesi Portekiz'e gitmişti.

Ailesiyle birlikte kendini 'nda kiraladığı villada karantinaya alan Ronaldo'ya korkutu bir haber geldi. İtalya basınında yer alan haberlere göre; Corona virüsü Madeira Adası'na da ulaştı.

Portekizli yıldızın villasına 20 kilometre uzaklıkta bulunan Camara do Lobos'ta ilk tespit edildi. Portekiz hükümetinin, 18.000 kişinin yaşadığı bölgeyi hemen izole ettiği belirtildi.

İTALYA'YA DÖNÜYOR

Öte yandan haberde, Cristiano Ronaldo'nun 4 Mayıs'ta başlayacak olan antrenmanlar için Torino'ya döneceği ve 14 gün boyunca karantinada olacağı aktarıldı.

  1. 19.04.2020
  2. Güncelleme: 19.04.2020 21:02
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