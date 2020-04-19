Ronaldo'ya büyük şok! İlk vaka tespit edildi
Corona virüsünün İtalya'da yayılmaya başladığı süreçte ailesiyle birlikte kendini Portekiz'in Madeira Adası'nda karantinaya alan Cristiano Ronaldo, kötü bir haberle karşı karşıya kaldı.
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen corona virüsü salgınının İtalya'da görülmesinin ardından ülkesi Portekiz'e gitmişti.
Ailesiyle birlikte kendini Madeira Adası'nda kiraladığı villada karantinaya alan Ronaldo'ya korkutu bir haber geldi. İtalya basınında yer alan haberlere göre; Corona virüsü Madeira Adası'na da ulaştı.
Portekizli yıldızın villasına 20 kilometre uzaklıkta bulunan Camara do Lobos'ta ilk vaka tespit edildi. Portekiz hükümetinin, 18.000 kişinin yaşadığı bölgeyi hemen izole ettiği belirtildi.
İTALYA'YA DÖNÜYOR
Öte yandan haberde, Cristiano Ronaldo'nun 4 Mayıs'ta başlayacak olan antrenmanlar için Torino'ya döneceği ve 14 gün boyunca karantinada olacağı aktarıldı.
- 19.04.2020
- Güncelleme: 19.04.2020 21:02
- Hangi ülkede corona virüsüne ne önlem alınıyor? Önlem almayan ülke hangisi? İşte ülke ülke corona virüsü önlemleri
- Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 31 il sessizliğe büründü!
- Ricardo Kaka'dan flaş Galatasaray sözleri! "Transfer oluyordum..."
- Tecrübeli hakem Alper Ulusoy'dan ligler hakkında flaş açıklama
- Süper Lig seyircisiz oynanacak! Ercan Taner'den liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ronaldo'ya büyük şok! İlk vaka tespit edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.