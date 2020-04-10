Lukaku'dan ilginç gerekçe! "Inter'e geldim çünkü..."
İtalyan ekibi Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, takıma transfer olma nedenini Brezilyalı eski futbolcu Adriano'yla yaptığı canlı yayında açıkladı.
Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesini fırsat bilen futbolcular sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınları sıklaştırdı. BU vesile ile birçok yıldız da idolüyle tanışma fırsatı yakaladı. Onlardan biri de Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'ydu...
Yıldız futbolcu, idolü olarak gördüğü Brezilyalı eski futbolcu Adriano ile yaptığı canlı yayınla gündeme geldi. Lukaku, Inter'e transfer olmasıyla ilgili şunları dile getirdi:
PES oynarken Inter takımında sen, Ibrahimovic, Cambiasso ve Veron vardı. Diğerlerini hatırlamıyorum ama İtalya'ya transfer olacaksam Inter'den başka bir takımla imzalayamazdım.
Kariyerinde Chelsea, Manchester United, Everton ve Anderlecht gibi takımlard aforma giyen 26 yaşındaki golcü futbolcu sezon başında Manchester United'dan 65 milyon Euro karşılığında Inter'in yolunu tutmuştu.
- 10.04.2020
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Lukaku'dan ilginç gerekçe! "Inter'e geldim çünkü..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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