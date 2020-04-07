Merih Demiral'a Kızılay'dan teşekkür! "Bu Hilal #SeninleVar Merih!" - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Merih Demiral'a Kızılay'dan teşekkür!

'a 'dan teşekkür! "Bu Hilal # Merih!"

Merih Demiral'a Kızılay'dan teşekkür! "Bu Hilal #SeninleVar Merih!"

forması giyen milli futbolcumuz , corona virüsü nedeniyle 2 bin aileye gıda yardımında bulunacağını açıklamıştı. Corona virüsü dayanışma kampanyasının ilk destekçilerinden olan milli futbolcumuza 'dan paylaşımlı teşekkür geldi.

forması giyen milli futbolcumuz 'ın corona virüsü nedeniyle zor durumda kalan 2 bin aileye gıda yardımında bulunacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası , resmi hesabından yardımlarından dolayı milli futbolcu Merih Demiral'a teşekkür etti ve "Bu Hilâl #SeninleVar Merih!" notunu düştü.

İşte o paylaşım...

Milli futbolcumuz Merih Demiral sosyal medya hesabından, "Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim" açıklamasını yapmıştı.

  1. 07.04.2020
  2. Güncelleme: 07.04.2020 21:56
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