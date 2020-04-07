Merih Demiral'a Kızılay'dan teşekkür! "Bu Hilal #SeninleVar Merih!"
Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, corona virüsü nedeniyle 2 bin aileye gıda yardımında bulunacağını açıklamıştı. Corona virüsü dayanışma kampanyasının ilk destekçilerinden olan milli futbolcumuza Kızılay'dan paylaşımlı teşekkür geldi.
Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın corona virüsü nedeniyle zor durumda kalan 2 bin aileye gıda yardımında bulunacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası Kızılay, resmi hesabından yardımlarından dolayı milli futbolcu Merih Demiral'a teşekkür etti ve "Bu Hilâl #SeninleVar Merih!" notunu düştü.
İşte o paylaşım...
Koronavirüs Dayanışma Kampanyamızın ilk destekçilerinden olan milli futbolcumuz @MerihDemiral 'a teşekkür ederiz.— T ü r k K ı z ı l a y (@Kizilay) April 7, 2020
Bu Hilâl #SeninleVar Merih!
Siz de destek olmak için;https://t.co/BxzW2Ri2hk pic.twitter.com/Owc9LWENl3
Milli futbolcumuz Merih Demiral sosyal medya hesabından, "Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim" açıklamasını yapmıştı.
- 07.04.2020
- Güncelleme: 07.04.2020 21:56
- Milli futbolcu Merih Demiral'a Kızılay'dan teşekkür! "Bu Hilal #SeninleVar Merih!"
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Merih Demiral'a Kızılay'dan teşekkür! "Bu Hilal #SeninleVar Merih!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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