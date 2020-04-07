Merih Demiral'a Kızılay'dan teşekkür! "Bu Hilal #SeninleVar Merih!"

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın corona virüsü nedeniyle zor durumda kalan 2 bin aileye gıda yardımında bulunacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası Kızılay, resmi hesabından yardımlarından dolayı milli futbolcu Merih Demiral'a teşekkür etti ve "Bu Hilâl #SeninleVar Merih!" notunu düştü.

İşte o paylaşım...

Koronavirüs Dayanışma Kampanyamızın ilk destekçilerinden olan milli futbolcumuz @MerihDemiral 'a teşekkür ederiz.



Bu Hilâl #SeninleVar Merih!



Siz de destek olmak için;https://t.co/BxzW2Ri2hk pic.twitter.com/Owc9LWENl3 — T ü r k K ı z ı l a y (@Kizilay) April 7, 2020

Milli futbolcumuz Merih Demiral sosyal medya hesabından, "Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim" açıklamasını yapmıştı.