Napoli Ancelotti'nin yerine Gattuso'yu getirdi! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri Napoli Ancelotti'nin yerine Gattuso'yu getirdi!

Ancelotti'nin yerine 'yu getirdi!

Napoli Ancelotti'nin yerine Gattuso'yu getirdi!

Serie A ekiplerinden , 'yle yollarını ayırmıştı. Napoli Kulübü yaptığı açıklamasında teknik direktörlük görevi için Gennaro ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Serie A ekiplerinden , Şampiyonlar Ligi'nde Genk'i 4-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından teknik direktör 'yle yollarını ayırmıştı.

Eljif Elmas'ın da formasını giydiği İtalyan ekibi, Ancelotti'yle yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Gennaro 'yu getirdi.

Gennaro Gattuso en son Serie A ekiplerinden Milan'ı çalıştırmıştı.

  1. 11.12.2019
  2. Güncelleme: 11.12.2019 20:26
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Napoli Ancelotti'nin yerine Gattuso'yu getirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN