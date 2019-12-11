İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Carlo Ancelotti'yle yollarını ayırmıştı. Napoli Kulübü yaptığı açıklamasında teknik direktörlük görevi için Gennaro Gattuso ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde Genk'i 4-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'yle yollarını ayırmıştı.
Eljif Elmas'ın da formasını giydiği İtalyan ekibi, Ancelotti'yle yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yu getirdi.
Gennaro Gattuso en son Serie A ekiplerinden Milan'ı çalıştırmıştı.
- 11.12.2019
- Güncelleme: 11.12.2019 20:26
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Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
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Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
Napoli Ancelotti'nin yerine Gattuso'yu getirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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