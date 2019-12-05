Corriere dello Sport'tan ortalığı karıştıran "Black Friday" manşeti - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri Corriere dello Sport'tan ortalığı karıştıran "Black Friday" manşeti

Corriere dello Sport'tan ortalığı karıştıran "" manşeti

Corriere dello Sport'tan ortalığı karıştıran "Black Friday" manşeti

Serie A'nın 15. haftasında 6 Aralık cuma günü (yarın) Inter ile Roma arasında oynanacak dev maç ile ilgili Corriere dello Sport'un attığı manşet ortalığı karıştırdı!

Son zamanlarda maçlarda futbolculara yönelik yapılan ırkçı saldırıların arttığı ve ırkçılık tartışmalarının yeniden alevlendiği 'da ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport adeta yangına benzin döktü!

Yarın Inter ile Roma arasında oynanacak maç öncesi manşetinde Inter'in Belçikalı siyahi forveti ile Roma'nın İngiliz siyahi stoperi Chris Smalling'in fotoğraflarını kullanarak, " ()" manşetini atan Corriere dello Sport'a büyük tepki geldi.



Başta iki kulüp olmak üzere pek çok futbol kulübü ve taraftar üzerinden gazeteyi eleştirdi.

Inter kulübü twitter hesabından "Her türlü ayrımcılığa her zaman karşıyız ve hep karşı olacağız." ifadeleriyle söz konusu manşete tepki verirken, Roma kulübü ise yine resmi twitter hesabından yaptığı Corriere dello Sport'a göndermede bulundu.



Hiç kimse:
Kesinlikle kimse:
Tek bir insan bile:
Corriere dello Sport manşet yazarı:



Öte yandan, kulübü de söz konusu manşete twitter'dan "Ne diyeceğimizi bilemiyoruz" şeklinde tepki gösterdi.



GAZETE KENDİNİ SAVUNDU

Tüm bu tepki ve eleştirilerin ardından Corriere dello Sport cephesinden de bir açıklama geldi.

Gazete direktörü Ivan Zazzaroni, gazetenin internet sitesinden yayınlanan açıklamada bazı sosyal medya kullanıcılarının kendilerine çamur attığını savundu.

"Black Friday" başlığının anlamak isteyenler için farklılığın övgüsü, gururu ve zenginliği olduğunu belirten Zazzaroni, "Roberto Perrone'nin harika şekilde kaleme aldığı yazıya atılan bu masum başlık, içinde zehir bulunan zehirli kişiler tarafından zehirli hale getirildi" ifadelerini kullandı.

  1. 05.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Corriere dello Sport'tan ortalığı karıştıran "Black Friday" manşeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN