Corriere dello Sport'tan ortalığı karıştıran "Black Friday" manşeti

Son zamanlarda maçlarda futbolculara yönelik yapılan ırkçı saldırıların arttığı ve ırkçılık tartışmalarının yeniden alevlendiği İtalya'da ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport adeta yangına benzin döktü!

Yarın Inter ile Roma arasında oynanacak maç öncesi manşetinde Inter'in Belçikalı siyahi forveti Romelu Lukaku ile Roma'nın İngiliz siyahi stoperi Chris Smalling'in fotoğraflarını kullanarak, "Black Friday (Kara Cuma)" manşetini atan Corriere dello Sport'a büyük tepki geldi.







Başta iki kulüp olmak üzere pek çok futbol kulübü ve taraftar sosyal medya üzerinden gazeteyi eleştirdi.

Inter kulübü twitter hesabından "Her türlü ayrımcılığa her zaman karşıyız ve hep karşı olacağız." ifadeleriyle söz konusu manşete tepki verirken, Roma kulübü ise yine resmi twitter hesabından yaptığı Corriere dello Sport'a göndermede bulundu.







Hiç kimse:

Kesinlikle kimse:

Tek bir insan bile:

Corriere dello Sport manşet yazarı:







Öte yandan, Fiorentina kulübü de söz konusu manşete twitter'dan "Ne diyeceğimizi bilemiyoruz" şeklinde tepki gösterdi.







GAZETE KENDİNİ SAVUNDU

Tüm bu tepki ve eleştirilerin ardından Corriere dello Sport cephesinden de bir açıklama geldi.

Gazete direktörü Ivan Zazzaroni, gazetenin internet sitesinden yayınlanan açıklamada bazı sosyal medya kullanıcılarının kendilerine çamur attığını savundu.

"Black Friday" başlığının anlamak isteyenler için farklılığın övgüsü, gururu ve zenginliği olduğunu belirten Zazzaroni, "Roberto Perrone'nin harika şekilde kaleme aldığı yazıya atılan bu masum başlık, içinde zehir bulunan zehirli kişiler tarafından zehirli hale getirildi" ifadelerini kullandı.