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05 Aralık 2019, Perşembe
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'yı sarsan manşet! Lukaku...

İtalya'yı sarsan manşet! Lukaku...

Serie A, 'nın 5 büyük ligi içerisinde ırkçılıkla en çok gündeme gelen lig olmaya devam ediyor. Son olarak ülke sporunun önde gelen gazetelerinde Corriere dello Sport büyük bir skandala imza attı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

futbolunda top koşturan oyuncular, yeşil sahalarda sık sık ırkçı saldırılara maruz kalıyor. futbolunda bir türlü önlenemeyen ırkçılık skandalına bir yenisi daha eklendi.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport manşetten verdiği haberede Lukaku ve Smalling'in fotoğrafları kullanılarak ve yarınki maça atıfta bulunularak " (Kara Cuma)" yazıldı.

Bu ifadeler özellikle sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Gazetenin böyle bir başlığı 'istemeden' attığı şeklinde yorumlar yapılırken, böylesine bir kurumun, ırkçı saldırılar gündemdeyken yaptığı hatanın anlaşılamaz olduğuna vurgu yapıldı.


  1. 05.12.2019
  2. Güncelleme: 05.12.2019 11:58
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