Emre Can'ın gözlük kıran şutu! Tazminat davası...

Juventus forması giyen Emre Can'ın şutu bir Juventus taraftarının gözlüğünü kırdı. Rossella Bornero isimli Juventus taraftarı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Emre Can'ın çektiği şutun kendisine isabet ettiğini ve gözlüklerinin kırıldığını belirtti.

Siyah beyazlı bazı taraftarlar, Bornero'ya Emre Can ve Juventus hakkında tazminat davası açması yönünde akıl verdi ancak genç futbolsever bu tekliflere sıcak bakmadı.

Bornero, Emre Can'ı savunarak olayın bir kaza olduğunu ifade etti ve kulübü için her türlü maddi bedeli ödemeye hazır olduğunu söyleyerek zararı kendisinin karşılayacağını açıkladı.