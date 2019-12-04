Emre Can'ın gözlük kıran şutu! Tazminat davası...
Juventus'ta forma giyen Emre Can'ın Sassuolo maçında çektiği şut kale yerine tribünlere gitti ancak hesapta olmayan bir şey yaşandı. Yıldız oyuncunun çektiği şut bir taraftarın gözlük camını kırınca olanlar oldu.
Juventus forması giyen Emre Can'ın şutu bir Juventus taraftarının gözlüğünü kırdı. Rossella Bornero isimli Juventus taraftarı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Emre Can'ın çektiği şutun kendisine isabet ettiğini ve gözlüklerinin kırıldığını belirtti.
Siyah beyazlı bazı taraftarlar, Bornero'ya Emre Can ve Juventus hakkında tazminat davası açması yönünde akıl verdi ancak genç futbolsever bu tekliflere sıcak bakmadı.
Bornero, Emre Can'ı savunarak olayın bir kaza olduğunu ifade etti ve kulübü için her türlü maddi bedeli ödemeye hazır olduğunu söyleyerek zararı kendisinin karşılayacağını açıkladı.
- 04.12.2019
- Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Gençlerbirliği maçında...
- Medipol Başakşehir maçında inanılmaz görüntü! Yaşananlar...
- Ünal Karaman'dan sürpriz tercih! Altay maçı 11'inde...
- Galatasaray'dan forvet hamlesi! Ocak ayında o ikili sahada olacak
- İşte Galatasaray'ın Diagne dönerse uygulayacağı 4 alternatif plan!
-
Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
Toplam 1
Yorum
KaraKartal Abouabakar
-
UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
-
Bir takıma bedel
Toplam 1
Yorum
laz kral sağ ayağını acilen geliştir anca yürürken kullanıyorsun bu yüzden attığının iki katını kaçırdın lütfen sağ ayak çalış
Emre Can'ın gözlük kıran şutu! Tazminat davası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.