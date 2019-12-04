Emre Can'ın gözlük kıran şutu! Tazminat davası... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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'ın gözlük kıran şutu! Tazminat davası...

Emre Can'ın gözlük kıran şutu! Tazminat davası...

'ta forma giyen 'ın Sassuolo maçında çektiği şut kale yerine tribünlere gitti ancak hesapta olmayan bir şey yaşandı. Yıldız oyuncunun çektiği şut bir taraftarın gözlük camını kırınca olanlar oldu.

forması giyen 'ın şutu bir Juventus taraftarının gözlüğünü kırdı. Rossella Bornero isimli Juventus taraftarı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Emre Can'ın çektiği şutun kendisine isabet ettiğini ve gözlüklerinin kırıldığını belirtti.

Siyah beyazlı bazı taraftarlar, Bornero'ya Emre Can ve Juventus hakkında tazminat davası açması yönünde akıl verdi ancak genç futbolsever bu tekliflere sıcak bakmadı.

Bornero, Emre Can'ı savunarak olayın bir kaza olduğunu ifade etti ve kulübü için her türlü maddi bedeli ödemeye hazır olduğunu söyleyerek zararı kendisinin karşılayacağını açıkladı.

  1. 04.12.2019
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