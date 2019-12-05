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05 Aralık 2019, Perşembe
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Inter maçı öncesi Fonseca'dan yorumu

Inter maçı öncesi Fonseca'dan Cengiz Ünder yorumu

(Serie A) takımlarından Roma'nın Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca, ligde yarın lider Inter ile oynayacakları maçın iyi bir dönemde olduklarını göstermek için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Serie A'nın 15. haftasının açılış maçında yarın Milano'da Inter'e konuk olacak olan Roma'da Fonseca, bir basın toplantısı düzenledi.

Portekizli çalıştırıcı, Inter maçına yönelik, "Bu oynamak istediğimiz türden bir maç. İyi bir dönemde olduğumuzu göstermek için büyük bir fırsat." dedi.

Bir gazetecinin sakatlıktan yeni çıkan 'in son maçlardaki performansını sorması üzerine Fonseca, "Çok yetenekli bir oyuncu Ünder. Ama kendisini geliştirmek zorunda. Üst seviyede kalabilmek için buna mecbur. Hellas Verona karşısında çok iyi bir maç çıkarmadığı doğru. Sakatlık geçirdi ama iyileşiyor. Taktiksel olarak da savunma yönlerinde gelişmeli." diye konuştu.

Ligde 37 puanla lider durumda bulunan Inter'in, 28 puanla 5. sırada olan Roma ile mücadelesi, TSİ 22.45'te başlayacak.

  1. 06.12.2019
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