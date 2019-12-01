Merih Demiral Sassuolo maçında sahada!
İtalyan basını Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Juventus-Sassuolo maçında oynayabileceğini belirtti.
Bu sezon Juventus'ta sadece 1 maçta forma giyebilen Merih Demiral, eski takımına karşı forma şansı bulabilir.
İtalyan basını, Juventus teknik direktörü Sarri'nin Sassuolo maçında Matthijs de Ligt - Merih Demiral ikilisine görev vereceğini belirtti. Demiral, bu maçta forma giyerse Juventus formasını 2. kez terletmiş olacak.
Bonucci'nin bu maçta dinlendirilmesi bekleniyor.
- 01.12.2019
- Güncelleme: 01.12.2019 12:17
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