Merih Demiral Sassuolo maçında sahada! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Sassuolo maçında sahada!

Merih Demiral Sassuolo maçında sahada!

İtalyan basını Milli futbolcumuz 'ın -Sassuolo maçında oynayabileceğini belirtti.

Bu sezon 'ta sadece 1 maçta forma giyebilen , eski takımına karşı forma şansı bulabilir.

İtalyan basını, Juventus teknik direktörü Sarri'nin Sassuolo maçında Matthijs de Ligt - Merih Demiral ikilisine görev vereceğini belirtti. Demiral, bu maçta forma giyerse Juventus formasını 2. kez terletmiş olacak.

Bonucci'nin bu maçta dinlendirilmesi bekleniyor.

  1. 01.12.2019
  2. Güncelleme: 01.12.2019 12:17
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