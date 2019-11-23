İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus, deplasmanda 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada Atalanta'yı Higuain (2) ve Dybala'nın golleriyle 3-1 mağlup etti.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında lider Juventus, Atalanta'ya konuk oldu.
Bergamo kentindeki Gewiss Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Gianluca Rocchi yönetti.
Karşılaşmanın 16. dakikasında ev sahibi takım Musa Barrow ile bir penaltı atışında yararlanamazken, devreye golsüz eşitlikle gidildi.
Maçın ikinci yarısında, ev sahibi takım, 56. dakikada Robin Gosens ile 1-0 öne geçti.
Juventus'tan bu gole yanıt Arjantinli golcü Gonzalo Higuain ile 74. dakikada geldi: 1-1.
Higuain, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak, kendisinin ve takımının 2. golüne imzasını attı: 2-1
Siyah-beyazlı takımın, bir diğer Arjantinli yıldızı Paulo Dybala 90+2. dakikada maçın skorunu tayin eden golü attı: 3-1.
Ligin güçlü ekiplerinden Atalanta'yı deplasmanda 3-1 yenen Juventus, puanını 35'e yükseltti ve en yakın takipçisi Inter'in maç fazlasıyla 4 puanla önünde liderliğini korudu. Atalanta ise 22 puanla 6. sırada kaldı.
Juventus'un maç kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral, bu karşılaşmada görev almadı.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Juventus Atalanta’yı Arjantinli golcüleriyle geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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