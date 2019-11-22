Balotelli antrenmanı karıştırdıktan sonra kovuldu!
İtalyan ekibi Brescia'da forma giyen golcü futbolcu Mario Balotelli, antrenmanda hocası ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerginlik sonrası idmandan kovuldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalyanların hırçın golcüsü Mario Balotelli gittiği her takımda çıkardığı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre sezon başında Brescia'ya transfer olan Mario Balotelli, Roma maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda yedek takıma konulduğu için takım arkadaşları ve hocasıyla gerginlik yaşadı.
Bu gerginliğin ardından teknik direktör Fabio Grosso'nun İtalyan golcüye 'Çık git' diyerek idmandan kovduğu ifade edildi. Balotelli'nin de bu olay sonrası antrenman bitmeden tesislerden ayrıldığı kaydedildi.
29 yaşındaki futbolcu bu sezon Serie A'da çıktığı 7 maçta 2 gol kaydetti. Tecrübeli ismin bir süredir hocasıyla arasında gerginlik bulunduğu iddia ediliyordu.
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
Balotelli antrenmanı karıştırdıktan sonra kovuldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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