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22 Kasım 2019, Cuma
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Balotelli antrenmanı karıştırdıktan sonra kovuldu!

Balotelli antrenmanı karıştırdıktan sonra kovuldu!

İtalyan ekibi 'da forma giyen golcü futbolcu , antrenmanda hocası ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerginlik sonrası idmandan kovuldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalyanların hırçın golcüsü gittiği her takımda çıkardığı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre sezon başında 'ya transfer olan Mario Balotelli, Roma maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda yedek takıma konulduğu için takım arkadaşları ve hocasıyla gerginlik yaşadı.

Bu gerginliğin ardından teknik direktör Fabio Grosso'nun İtalyan golcüye 'Çık git' diyerek idmandan kovduğu ifade edildi. Balotelli'nin de bu olay sonrası antrenman bitmeden tesislerden ayrıldığı kaydedildi.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Serie A'da çıktığı 7 maçta 2 gol kaydetti. Tecrübeli ismin bir süredir hocasıyla arasında gerginlik bulunduğu iddia ediliyordu.

  1. 22.11.2019
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