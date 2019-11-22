Balotelli antrenmanı karıştırdıktan sonra kovuldu!

İtalyanların hırçın golcüsü Mario Balotelli gittiği her takımda çıkardığı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre sezon başında Brescia'ya transfer olan Mario Balotelli, Roma maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda yedek takıma konulduğu için takım arkadaşları ve hocasıyla gerginlik yaşadı.

Bu gerginliğin ardından teknik direktör Fabio Grosso'nun İtalyan golcüye 'Çık git' diyerek idmandan kovduğu ifade edildi. Balotelli'nin de bu olay sonrası antrenman bitmeden tesislerden ayrıldığı kaydedildi.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Serie A'da çıktığı 7 maçta 2 gol kaydetti. Tecrübeli ismin bir süredir hocasıyla arasında gerginlik bulunduğu iddia ediliyordu.