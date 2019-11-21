Milan'dan 38'lik Zlatan'a 6.6 milyon Euro! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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'dan 38'lik Zlatan'a 6.6 milyon Euro!

Milan'dan 38'lik Zlatan'a 6.6 milyon Euro!

İtalyan ekibi 'ın, LA Galaxy'den ayrıldığını açıklayan Zlatan Ibrahimovic'e 6 aylık kontrat hazırladığı ifade edildi. İsveçli golcü teklifi kabul ederse 6.6 milyon Euro'nun sahibi olacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından , eski golcüsü Zlatan Ibrahimovic'e dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre İtalyan ekibi, tecrübeli futbolcuya 6 aylık bir sözleşme önerecek. Milan'ın İsveçli golcüye ayırdığı rakam ise 6.6 milyon Euro...

2010-2012 yılları arasında İtalyan temsilcisinin formasını giyen golcü isim, çıktığı 61 maçta 42 gole imzasını atmıştı. MLS takımlarından LA Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrıldığını açıklamıştı.


  1. 21.11.2019
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