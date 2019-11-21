Milan'dan 38'lik Zlatan'a 6.6 milyon Euro!
İtalyan ekibi Milan'ın, LA Galaxy'den ayrıldığını açıklayan Zlatan Ibrahimovic'e 6 aylık kontrat hazırladığı ifade edildi. İsveçli golcü teklifi kabul ederse 6.6 milyon Euro'nun sahibi olacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A takımlarından Milan, eski golcüsü Zlatan Ibrahimovic'e dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre İtalyan ekibi, tecrübeli futbolcuya 6 aylık bir sözleşme önerecek. Milan'ın İsveçli golcüye ayırdığı rakam ise 6.6 milyon Euro...
2010-2012 yılları arasında İtalyan temsilcisinin formasını giyen golcü isim, çıktığı 61 maçta 42 gole imzasını atmıştı. MLS takımlarından LA Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrıldığını açıklamıştı.
- 21.11.2019
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Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Milan'dan 38'lik Zlatan'a 6.6 milyon Euro! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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