Milan'dan 38'lik Zlatan'a 6.6 milyon Euro!

İtalya Serie A takımlarından Milan, eski golcüsü Zlatan Ibrahimovic'e dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre İtalyan ekibi, tecrübeli futbolcuya 6 aylık bir sözleşme önerecek. Milan'ın İsveçli golcüye ayırdığı rakam ise 6.6 milyon Euro...

2010-2012 yılları arasında İtalyan temsilcisinin formasını giyen golcü isim, çıktığı 61 maçta 42 gole imzasını atmıştı. MLS takımlarından LA Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrıldığını açıklamıştı.



