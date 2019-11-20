VAR için sürpriz hamle! Kritik pozisyonlar...

İtalya'da yaşanan bir takım hakem hatalarının ardından Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, VAR sistemine eleştirilerde bulunmuştu.

60 yaşındaki teknik direktör, VAR'ın şeffaf olmasından yana olduğunu belirtmişti.

Ancelotti'nin sözlerinin ardından İtalya Futbol Federasyon Başkanı Gravina da aynı şekilde Hakemler Birliği'nin gerekirse TV'de tartışmalı VAR kararlarıyla ilgili kamuoyunu aydınlatmalarını gerektiğini söyledi.

Hakemler Birliği Başkanı Marcelo Nicchi'den de Ancelotti ve Gravina'ya destek geldi.

Aynı şekilde VAR'ın şeffaflığından yana olduklarını belirten Nicchi, yeni bir sistem geliştireceklerini deli getirdi.

Kritik pozisyonları yayınlamak için bir site kurulacağını söyleyen 66 yaşındaki futbol adamı, "VAR sisteminin şeffaflığından yanayız. VAR kontrol odasında, Pazar günü kritik pozisyonları yayınlamak için bir web sistesi kuracağız. Eğer atmosfer gergin olmazsa hakemlerin de maçtan sonra konuşmamaları için bir neden göremiyorum. Tabi hepsi için gerekli toplantıları yapacağız. Antrenörler, başkanlar, federayon. Bu sistemi yaygın hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor." şeklinde konuştu.

Hakemlerin kendi performanslarının bedelini ödeyeceklerini söyleyen eski hakem, "Her zaman hakemlerimizi savundum. Bu konuyla ilgili toplantı yapacağız ve bazı hususları açıklığa kavuşturmanın zamanı geldi. Hakemler iyi niyetli mi yoksa kötü niyetli mi konuları çok tartışılıyor. Benim düşüncem, hakemler her zaman performanslarının bedelini ödeyecek olanlardır." dedi.

Son olarak tekrar şeffaflık konusuna değinen hakemler birliği başkanı, "Daha fazla şeffaflık olmalı. Hakemler hata yapmamaktan korkmamalı. Bu sayede gerginlik hafifleyecek ve gelecekte aynı hataların tekrarlanmamasını sağlayacağız. Hakemler, futbolcular ve antrenörler arasında VAR konusunda artık daha şeffaf olunmalı. Hakemler Birliği Başkanı Nicchi ile birlikte Rizzoli'yi, Pazar akşamları maçlardaki tartışmalı pozisyonları değerlendirmek ve teknik raporları kamuoyuna aydınlatma konusunda TV'lere devet ediyoruz." ifadelerini kullandı.