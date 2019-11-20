Emre Can'ın yerine Rakitic - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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'ın yerine Rakitic

Emre Can'ın yerine Rakitic

'ta teknik direktör Sarri'nin Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmadığı Türk asıllı Alman futbolcu 'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli futbolcunun yerine gelecek isim bile belirlendi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından 'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu , teknik direktör Maurizio Sarri tarafından Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadroya alınmamıştı.

Bu olay sonrası büyük bir şok yaşadığını açıklayan Emre Can'ın devre arası transfer döneminde gitmesi bekleniyor.

EMRE CAN'IN YERİNE RAKITIC

Öte yandan beIN Sports France'ta yer alan habere göre Juventus, Emre Can'la yollarını ayırması halinde yerine gelecek ismi de belirledi. İtalyan temsilcisi, 'da mutsuz olduğu bildirilen Hırvat yıldız Ivan Rakitic için devrede. Tecrübeli futbolcunun da siyah-beyazlı takımın formasını giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Juventus, Barcelona ile bonservis konusunda anlaşma sağlayamazsa oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak.


  1. 20.11.2019
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