Emre Can'ın yerine Rakitic
Juventus'ta teknik direktör Sarri'nin Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmadığı Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli futbolcunun yerine gelecek isim bile belirlendi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, teknik direktör Maurizio Sarri tarafından Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadroya alınmamıştı.
Bu olay sonrası büyük bir şok yaşadığını açıklayan Emre Can'ın devre arası transfer döneminde gitmesi bekleniyor.
EMRE CAN'IN YERİNE RAKITIC
Öte yandan beIN Sports France'ta yer alan habere göre Juventus, Emre Can'la yollarını ayırması halinde yerine gelecek ismi de belirledi. İtalyan temsilcisi, Barcelona'da mutsuz olduğu bildirilen Hırvat yıldız Ivan Rakitic için devrede. Tecrübeli futbolcunun da siyah-beyazlı takımın formasını giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Juventus, Barcelona ile bonservis konusunda anlaşma sağlayamazsa oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak.
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Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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MAÇ SONUCU Andorra 2-0 Türkiye MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
hakan şafak şenol hoca nın bu takımada el atması lazım 6 maçta 4 mağlubiyet hem de biri andorra ya karşı insan biraz utanır ayıp
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Toplam 3
Yorum
Berlin Bu senede bunları verirler kupayı. Artık iyi bakin. Fransa kayrildi da aldı o kupaya. İspanya Almanya kötüydü birde
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