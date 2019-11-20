Emre Can'ın yerine Rakitic

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, teknik direktör Maurizio Sarri tarafından Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadroya alınmamıştı.

Bu olay sonrası büyük bir şok yaşadığını açıklayan Emre Can'ın devre arası transfer döneminde gitmesi bekleniyor.

EMRE CAN'IN YERİNE RAKITIC

Öte yandan beIN Sports France'ta yer alan habere göre Juventus, Emre Can'la yollarını ayırması halinde yerine gelecek ismi de belirledi. İtalyan temsilcisi, Barcelona'da mutsuz olduğu bildirilen Hırvat yıldız Ivan Rakitic için devrede. Tecrübeli futbolcunun da siyah-beyazlı takımın formasını giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Juventus, Barcelona ile bonservis konusunda anlaşma sağlayamazsa oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak.



