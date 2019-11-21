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21 Kasım 2019, Perşembe
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Ciro ile Correa zirvede

Ciro ile Correa zirvede

'da 5 büyük ligin en golcü ikilisi, 'dan ve oldu. Lazio'nun 28 golünün 20'si bu ikiliden geldi. Ciro 14, Correa 6 gol buldu.

'da 5 büyük ligin en golcü ikilisi, 'dan ve oldu. Lazio'nun 28 golünün 20'si bu ikiliden geldi. Ciro 14, Correa 6 gol buldu.

  1. 21.11.2019
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