Ciro ile Correa zirvede
Avrupa'da 5 büyük ligin en golcü ikilisi, Lazio'dan Ciro Immobile ve Joaquin Correa oldu. Lazio'nun 28 golünün 20'si bu ikiliden geldi. Ciro 14, Correa 6 gol buldu.
Avrupa'da 5 büyük ligin en golcü ikilisi, Lazio'dan Ciro Immobile ve Joaquin Correa oldu. Lazio'nun 28 golünün 20'si bu ikiliden geldi. Ciro 14, Correa 6 gol buldu.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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