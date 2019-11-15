Zlatan: Beyzbol izleyin
Zlatan İbrahimoviç Amerika'daki kariyerini noktaladı ve LA Galaxy'ye veda etti. 38'lik İsveçli yıldız, "Geldim, gördüm, yendim. Siz Zlatan'ı istediniz. Ben de verdim. Bir şey değil. Hikaye sürüyor. Şimdi beyzbol izlemeye dönebilirsiniz" diye konuştu.
Zlatan İbrahimoviç Amerika'daki kariyerini noktaladı ve LA Galaxy'ye veda etti. 38'lik İsveçli yıldız, "Geldim, gördüm, yendim. Siz Zlatan'ı istediniz. Ben de verdim. Bir şey değil. Hikaye sürüyor. Şimdi beyzbol izlemeye dönebilirsiniz" diye konuştu.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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