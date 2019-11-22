Ronaldo Atalanta maçı kadrosuna alınmadı
Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri ile yaşadığı sorunla gündeme gelen Cristiano Ronaldo'nun, Atalanta maçı kadrosuna sakat olduğu için alınmadığı açıklaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo son haftaların en çok tartışılan isimlerinden oldu. Teknik direktör Sarri'yle Milan maçında oyundan alındığı için tartışan ve hocasına küfreden Portekizli yıldızla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İtalyan çalıştırıcı Atalanta maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında yıldız futbolcunun milli takımda dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Atalanta maçında forma giyemeyeceğini açıkladı açıkladı ancak İtalyan basınında konu tartışmalara sebep oldu. Bilindiği gibi tecrübeli isim milli takım formasıyla Litvanya'ya karşı hat-trick yapmıştı.
Ronaldo'nun salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un Atletico Madrid ile oynayacağı maçta forma giyip giymeyeceği ise bilinmiyor.
- 22.11.2019
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Caleb Ekuban’ın gözü Galatasaray’da!
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Yorum
Fatih Kulup taraftar gruplarına önceden parasını alıp satıyor,her deplasman da aynı sorun...
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1 dakikada bitti
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Yorum
Taner 1 dk bile değil 1 sn desek yalan olmaz. günlerdir bu maça gitme hayaliyle yaşıyordum. yazık oldu.
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Ne yaptın Ozan! Fenerbahçe'nin sözleşme teklifine şok yanıt
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Yorum
ercisli böyle futbolculara avrupada ömürlük imza attırıyorlar nesini kabul etmiyorsunuz.adil damiye bile 2.5 milyon euro erdiniz yıllık hemde
Ronaldo Atalanta maçı kadrosuna alınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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