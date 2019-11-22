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22 Kasım 2019, Cuma
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Ronaldo Atalanta maçı kadrosuna alınmadı

Ronaldo Atalanta maçı kadrosuna alınmadı

'ta teknik direktör Maurizio Sarri ile yaşadığı sorunla gündeme gelen 'nun, Atalanta maçı kadrosuna sakat olduğu için alınmadığı açıklaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından 'ta forma giyen son haftaların en çok tartışılan isimlerinden oldu. Teknik direktör Sarri'yle Milan maçında oyundan alındığı için tartışan ve hocasına küfreden Portekizli yıldızla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan çalıştırıcı Atalanta maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında yıldız futbolcunun milli takımda dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Atalanta maçında forma giyemeyeceğini açıkladı açıkladı ancak İtalyan basınında konu tartışmalara sebep oldu. Bilindiği gibi tecrübeli isim milli takım formasıyla Litvanya'ya karşı hat-trick yapmıştı.

Ronaldo'nun salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un Atletico Madrid ile oynayacağı maçta forma giyip giymeyeceği ise bilinmiyor.

  1. 22.11.2019
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