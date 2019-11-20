Ronaldo için flaş iddia! Gizlice...
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Fas'ta gizlice kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile evlendiği iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.
İtalya basınından Novella 2000'in haberine göre tecrübeli yıldız, Fas'ta gizlice kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile evlendi. Tek bir karenin dahi sızmadığı nikah töreninde Ronaldo'nun, mal varlığına mirasçı olarak annesinin dışında ünlü modeli de eklettirdiği ifade edildi.
İsmi açıklanmayan ve çifte yakın bir kaynak da yaptığı açıklamada, olayı 29 Ağustos'ta fark ettiğini söyledi. Çiftin bir kız çocuğu bulunuyor.
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
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Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
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Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Ronaldo için flaş iddia! Gizlice... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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