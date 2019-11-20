Ronaldo için flaş iddia! Gizlice...

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınından Novella 2000'in haberine göre tecrübeli yıldız, Fas'ta gizlice kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile evlendi. Tek bir karenin dahi sızmadığı nikah töreninde Ronaldo'nun, mal varlığına mirasçı olarak annesinin dışında ünlü modeli de eklettirdiği ifade edildi.

İsmi açıklanmayan ve çifte yakın bir kaynak da yaptığı açıklamada, olayı 29 Ağustos'ta fark ettiğini söyledi. Çiftin bir kız çocuğu bulunuyor.



