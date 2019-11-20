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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Ronaldo için flaş iddia! Gizlice...

Ronaldo için flaş iddia! Gizlice...

'un Portekizli yıldızı 'nun Fas'ta gizlice kız arkadaşı ile evlendiği iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalyan ekibi 'ta forma giyen Portekizli yıldız 'yla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınından Novella 2000'in haberine göre tecrübeli yıldız, Fas'ta gizlice kız arkadaşı ile evlendi. Tek bir karenin dahi sızmadığı nikah töreninde Ronaldo'nun, mal varlığına mirasçı olarak annesinin dışında ünlü modeli de eklettirdiği ifade edildi.

İsmi açıklanmayan ve çifte yakın bir kaynak da yaptığı açıklamada, olayı 29 Ağustos'ta fark ettiğini söyledi. Çiftin bir kız çocuğu bulunuyor.


  1. 20.11.2019
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