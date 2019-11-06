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06 Kasım 2019, Çarşamba
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'den taraftarlarına teşekkür!

Mario Balotelli'den Galatasaray taraftarlarına teşekkür!

Serie A'nın 11. haftasında oynanan Verona-Brescia karşılaşmasında ırkçı saldırılara maruz kalan İtalyan futbolcu , taraftarlarının kendisine destek amaçlı açtığı pankart için teşekkür etti.

Serie A'nın 11. haftasında Verona'nın Brescia'yı ağırladığı karşılaşmada yine bir skandalına imza atılmıştı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında kale çizgisinde rakibiyle ikili mücadeleye giren , ırkçı tezahüratlara maruz kalmıştı.

Bunun üzerine Balotelli sahadan ayrılmak istemiş, ancak iki takım oyuncuları tarafından sakinleştirilerek oyunda kalması sağlanmıştı.

'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real ile oynayacağı mücadele için Madrid'de bulunan Galatasaray taraftarları, İtalyan futbolcuya destek amacıyla "Irkçılık=Hastalık, Seninleyiz Mario" yazılı bir pankart açtı.

Bu pankartı gören golcü oyuncu, Instagram hesabı üzerinden taraftarlara teşekkür etti.

  1. 06.11.2019
  2. Güncelleme: 06.11.2019 21:27
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