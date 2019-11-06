Mario Balotelli'den Galatasaray taraftarlarına teşekkür!

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Verona'nın Brescia'yı ağırladığı karşılaşmada yine bir ırkçılık skandalına imza atılmıştı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında kale çizgisinde rakibiyle ikili mücadeleye giren Mario Balotelli, ırkçı tezahüratlara maruz kalmıştı.

Bunun üzerine Balotelli sahadan ayrılmak istemiş, ancak iki takım oyuncuları tarafından sakinleştirilerek oyunda kalması sağlanmıştı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacağı mücadele için Madrid'de bulunan Galatasaray taraftarları, İtalyan futbolcuya destek amacıyla "Irkçılık=Hastalık, Seninleyiz Mario" yazılı bir pankart açtı.

Bu pankartı gören golcü oyuncu, Instagram hesabı üzerinden taraftarlara teşekkür etti.