Mario Balotelli'den Galatasaray taraftarlarına teşekkür!
İtalya Serie A'nın 11. haftasında oynanan Verona-Brescia karşılaşmasında ırkçı saldırılara maruz kalan İtalyan futbolcu Mario Balotelli, Galatasaray taraftarlarının kendisine destek amaçlı açtığı pankart için teşekkür etti.
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Verona'nın Brescia'yı ağırladığı karşılaşmada yine bir ırkçılık skandalına imza atılmıştı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında kale çizgisinde rakibiyle ikili mücadeleye giren Mario Balotelli, ırkçı tezahüratlara maruz kalmıştı.
Bunun üzerine Balotelli sahadan ayrılmak istemiş, ancak iki takım oyuncuları tarafından sakinleştirilerek oyunda kalması sağlanmıştı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacağı mücadele için Madrid'de bulunan Galatasaray taraftarları, İtalyan futbolcuya destek amacıyla "Irkçılık=Hastalık, Seninleyiz Mario" yazılı bir pankart açtı.
Bu pankartı gören golcü oyuncu, Instagram hesabı üzerinden taraftarlara teşekkür etti.
- 06.11.2019
- Güncelleme: 06.11.2019 21:27
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
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