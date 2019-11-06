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06 Kasım 2019, Çarşamba
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'ın gençleri deplasmanında kazandı

Galatasaray'ın gençleri Real Madrid deplasmanında kazandı

'nde , 'in konuğu oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki dev mücadele öncesi Galatasaray'ın gençlerinin nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyordu. Karşılaşmayı Galatasaray 4-2'lik skorla kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başararak ilk raundun da galibi oldu. Sarı-Kırmızılılar attıkları gol sonrası asker selamı verdi.

'ın genç takımı, 'nde karşılaştığı 'i 4-2 yenerek rakibine gruptaki ilk yenilgisini yaşattı

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid'i 4-2 mağlup etti.

A Grubu'nu kayıpsız lider götüren Real Madrid, 'nın başkenti Madrid'deki Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, Süleyman Luş'un 24 (penaltıdan), Yunus Akgün'ün 55 (penaltıdan), Atalay Yıldırım'ın 86 ve Işık Kaan Arslan'ın 90. dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı.

Real Madrid'in gollerini ise 2. dakikada Armenteros ve 65. dakikada Gutierrez kaydetti.

Öte yandan Galatasaraylı genç futbolcular, ilk golün sevinci sırasında asker selamı verdi.

Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki ilk galibiyetini, Real Madrid ise ilk mağlubiyetini aldı.

  1. 06.11.2019
  2. Güncelleme: 06.11.2019 20:42
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