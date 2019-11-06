Galatasaray'ın gençleri Real Madrid deplasmanında kazandı
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Real Madrid'in konuğu oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki dev mücadele öncesi Galatasaray'ın gençlerinin nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyordu. Karşılaşmayı Galatasaray 4-2'lik skorla kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başararak ilk raundun da galibi oldu. Sarı-Kırmızılılar attıkları gol sonrası asker selamı verdi.
Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid'i 4-2 mağlup etti.
A Grubu'nu kayıpsız lider götüren Real Madrid, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Alfredo Di Stefano Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, Süleyman Luş'un 24 (penaltıdan), Yunus Akgün'ün 55 (penaltıdan), Atalay Yıldırım'ın 86 ve Işık Kaan Arslan'ın 90. dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı.
Real Madrid'in gollerini ise 2. dakikada Armenteros ve 65. dakikada Gutierrez kaydetti.
Öte yandan Galatasaraylı genç futbolcular, ilk golün sevinci sırasında asker selamı verdi.
Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki ilk galibiyetini, Real Madrid ise ilk mağlubiyetini aldı.
- 06.11.2019
- Güncelleme: 06.11.2019 20:42
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
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