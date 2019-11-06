Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkartın..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkartın..."

taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkartın..."

Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkartın..."

UEFA A Grubu'nda 'ın 'e 6-0 kaybettiği karşılaşmanın esnasında takımlarını desteklemek adına stadyumda bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar takıma tepki gösterdi.

UEFA A Grubu 4. maçında temsilcimiz , 'e konuk oldu.

İlk yarısı 4-0 biten mücadelede Cimbom, İspanyol temsilcisine 6-0 mağlup oldu.

Takımını desteklemek adına 'da bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, oynanan isteksiz futbol sonrası futbolculara tepki gösterdi.

Maç boyunca desteğini kesmeyen taraftarlar, "Formayı çıkartın, çıplak oynayın" ve "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" şeklinde tepkiler gösterdi.

  1. 07.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkartın..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN