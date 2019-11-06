Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkartın..."
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 kaybettiği karşılaşmanın esnasında takımlarını desteklemek adına stadyumda bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar takıma tepki gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid'e konuk oldu.
İlk yarısı 4-0 biten mücadelede Cimbom, İspanyol temsilcisine 6-0 mağlup oldu.
Takımını desteklemek adına Santiago Bernabeu'da bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, oynanan isteksiz futbol sonrası futbolculara tepki gösterdi.
Maç boyunca desteğini kesmeyen taraftarlar, "Formayı çıkartın, çıplak oynayın" ve "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" şeklinde tepkiler gösterdi.
- 07.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkartın..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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