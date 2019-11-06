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06 Kasım 2019, Çarşamba
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ile arasında gerginlik!

Fatih Terim ile kameraman arasında gerginlik!

UEFA A Grubu'nda bulunan temsilcimiz 'ın 'e 6-0 mağlup olduğu karşılaşma esnasında bir ile teknik direktör arasında yaşanan ama kameralara yansımayan görüntüler ortaya çıktı.

UEFA A Grubu'nda temsilcimiz , 'e 6-0 mağlup oldu.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele esnasında teknik direktör ile bir arasında yaşanan gerginliğin görüntüleri ortaya çıktı.

Karşılaşma 3-0 Madrid üstünlüğünde devam ederken sarı-kırmızılı çalıştırıcı, sözlü tartışmaya girdiği basın mensubunun kamerasını ittirdi.

Terim ile kameraman arasında yaşananlar kare kare böyle görüntülendi:

  1. 07.11.2019
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