Fatih Terim ile kameraman arasında gerginlik!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bulunan temsilcimiz Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 mağlup olduğu karşılaşma esnasında bir kameraman ile teknik direktör Fatih Terim arasında yaşanan ama kameralara yansımayan görüntüler ortaya çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid'e 6-0 mağlup oldu.
Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele esnasında teknik direktör Fatih Terim ile bir kameraman arasında yaşanan gerginliğin görüntüleri ortaya çıktı.
Karşılaşma 3-0 Madrid üstünlüğünde devam ederken sarı-kırmızılı çalıştırıcı, sözlü tartışmaya girdiği basın mensubunun kamerasını ittirdi.
Terim ile kameraman arasında yaşananlar kare kare böyle görüntülendi:
- 07.11.2019
-
Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
-
5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
-
Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Fatih Terim ile kameraman arasında gerginlik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.