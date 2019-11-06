Ryan Babel'den 8-0 tepkilerine kinayeli cevap! Özür dilerim...

İngiliz ekibi Liverpool'un, sosyal medya üzerinden 'tarihte bugün' adı altında yaptığı 8-0'lık Beşiktaş galibiyeti paylaşımını kendi profilinde alıntılayıp siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tepki gören Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel'den kinayeli bir cevap geldi.

6 Kasım 2019 Çarşamba 19:40 Güncelleme: 06.11.2019 19:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





