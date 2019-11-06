Ryan Babel'den 8-0 tepkilerine kinayeli cevap! Özür dilerim...
İngiliz ekibi Liverpool'un, sosyal medya üzerinden 'tarihte bugün' adı altında yaptığı 8-0'lık Beşiktaş galibiyeti paylaşımını kendi profilinde alıntılayıp siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tepki gören Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel'den kinayeli bir cevap geldi.
6 Kasım 2019 Çarşamba 19:40
Güncelleme: 06.11.2019 19:44
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Galatasaray'da forma giyen eski Beşiktaşlı Ryan Babel'in sosyal medyada yaptığı paylaşımın tepkileri sürmeye devam ediyor.
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6 Kasım 2007'de temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a konuk olmuş ve 8-0 mağlup olmuştu.
Sosyal medya hesabında 'tarihte bugün' adı altında günbegün paylaşımlar yapan İngiliz ekibi, bugün Kara Kartal karşısında aldığı galibiyetin gollerini paylaştı.
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen sarı-kırmızılı futbolcu Babel ise görüntüleri alıntılayarak "2008'de bugün" yazdı.
Gelen tepkilerin ardından paylaşımı kaldıran Hollandalı futbolcudan flaş bir cevap geldi.