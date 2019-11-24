Inter Gabigol'ün fiyatını artırdı
Copa Libertadores'te attığı gollerle takımı Flamengo'ya kupayı getiren Gabigol için bonservisinin bulunduğu Inter, fiyat artırımına gitti. Yıldız futbolcuyla bir dönem Fenerbahçe de ilgilenmişti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Güney Amerika'nın en prestijli kupalarından olan Copa Libertadores'te son dakikalarda River Plate ağlarına attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken Gabigol'ün fiyatı arttı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre oyuncunun bonservisinin bulunduğu Inter, fiyat artırımına gitti. Daha önce 22 milyon Euro talep eden İtalyan temsilcisinin, 23 yaşındaki oyuncunun son performansı sonrası 35-40 milyon Euro arasında bir ücret talep edeceği kaydedildi.
Fenerbahçe'nin de geçtiğimiz sezon kadrosuna katmak için uğraştığı Brezilyalı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 31 gole imzasını attı, 10 da asist yaptı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Inter Gabigol'ün fiyatını artırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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