Inter Gabigol'ün fiyatını artırdı

Güney Amerika'nın en prestijli kupalarından olan Copa Libertadores'te son dakikalarda River Plate ağlarına attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken Gabigol'ün fiyatı arttı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre oyuncunun bonservisinin bulunduğu Inter, fiyat artırımına gitti. Daha önce 22 milyon Euro talep eden İtalyan temsilcisinin, 23 yaşındaki oyuncunun son performansı sonrası 35-40 milyon Euro arasında bir ücret talep edeceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin de geçtiğimiz sezon kadrosuna katmak için uğraştığı Brezilyalı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 31 gole imzasını attı, 10 da asist yaptı.



