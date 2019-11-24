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24 Kasım 2019, Pazar
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Inter 'ün fiyatını artırdı

Inter Gabigol'ün fiyatını artırdı

'te attığı gollerle takımı Flamengo'ya kupayı getiren için bonservisinin bulunduğu Inter, fiyat artırımına gitti. Yıldız futbolcuyla bir dönem de ilgilenmişti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Güney Amerika'nın en prestijli kupalarından olan 'te son dakikalarda ağlarına attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken 'ün fiyatı arttı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre oyuncunun bonservisinin bulunduğu Inter, fiyat artırımına gitti. Daha önce 22 milyon Euro talep eden İtalyan temsilcisinin, 23 yaşındaki oyuncunun son performansı sonrası 35-40 milyon Euro arasında bir ücret talep edeceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin de geçtiğimiz sezon kadrosuna katmak için uğraştığı Brezilyalı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 31 gole imzasını attı, 10 da asist yaptı.


  1. 24.11.2019
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