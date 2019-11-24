MAÇ SONUCU Roma 3-0 Brescia - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
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MAÇ SONUCU Roma 3-0 Brescia

MAÇ SONUCU Roma 3-0 Brescia

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Roma, Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği Brescia'yı , ve 'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.

'nin (Serie A) 13. haftasında Roma, Brescia'yı konuk etti. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Marco Di Bello yönetti.

Mücadelenin ilk yarısı Roma'nın kontrolünde geçerken, konuk ekip ise tehlikeli ataklarla Roma kalesinde gol aradı.

İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına Roma daha atak başladı. 49. dakikada köşe vuruşundan gelen topa iyi yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen , ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.

57. dakikada Brescia ceza sahası içinde Smalling'in kafa ile indirdiği topa, şık vuruşla kaleci üstünden aşıran , farkı ikiye çıkardı: 2-0.

66. dakikada, Roma'nın kazandığı köşe vuruşunda, yine Smalling topu indirirken, altıpas içinde topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca sarı-kırmızılı takım, Brescia'yı 3-0 yenerek 3 puanı aldı ve puanını 25'e yükseltti. Ligin son sırasındaki Brescia ise bu sezonki 9. mağlubiyetini aldı.

Brescia maçından galibiyetle ayrılan Roma, Avrupa Ligi J Grubu'nda hafta içi 'da ile yapacağı maç öncesi moral depolamış oldu.

Roma kadrosunda bulunan milli futbolculardan , 72. dakikada oyuna Lorenzo Pellegrini'nin yerine dahil olurken, ise bu maçta görev almadı.

Diğer yandan, Roma'nın Bosna-Hersekli oyuncusu Edin Dzeko da 2015'ten beri formasını giydiği sarı-kırmızılı takımda, bu maçla 150. kez Roma formasını giymiş oldu. Dzeko, bu maçta attığı golle sarı-kırmızılı formayla 68. golünü atmış oldu.

KADINA KARŞI ŞİDDETE YÖNELİK KAMPANYA

Bu arada, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Serie A'da bir kampanya başlatıldı. Kampanya çerçevesinde, 13. haftada görev alan tüm Serie A hakemleri ve futbolcular, "Kadına yönelik şiddete kırmızı kart" kampanyası kapsamında yanaklarına kırmızı boya sürerek sahaya çıktı. Roma-Brescia maçının oyuncuları ve müsabakanın hakem üçlüsü de yanaklarına kırmızı boya sürdü.

  1. 24.11.2019
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