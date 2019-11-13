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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'tan Ronaldo kararı

Juventus'tan Ronaldo kararı

'ta forma giyen Portekizli yıldız , Milan maçında oyundan alınınca teknik direktörü Sarri'ye tepki göstermiş daha sonra da maç bitmeden stadyumdan ayrılmıştı. Kulübün yıldız isimle ilgili kararı belli oldu. fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Milan ile oynanan karşılaşmanın 55. dakikasında oyundan alınan ve bu nedenle teknik direktör Maurizio Sarri ile sorun yaşayan , mücadele bitmeden stadyumdan ayrılarak şok bir harekete imza atmıştı.

CEZA YOK ÖZÜR BEKLENİYOR

Tavrılarıyla İtalyanların büyük tepkisini çeken tecrübeli isimle ilgili karar alındı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ronaldo'ya herhangi bir para cezası uygulanmayacak. Kulüpte başkan yardımcılığı görevini yürüten Pavel Nedved'in Portekizli oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştireceği ve özür dilemesinin beklendiği aktarıldı.

Juventus formasıyla bu sezon 14 maça çıkan Ronaldo, 6 gol atarken 2 de asist yaptı.


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  1. 13.11.2019
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