Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
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'nden Roma'ya

Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer

Kulübü Başkanı , futbolcuları Yıldırım 'in transferinde ekibi Roma ile "3 milyon avro bonservis bedeli ve başka kulübe satışından pay" karşılığında anlaştıklarını söyledi.

, yaptığı açıklamada, 'nin her zaman altyapısıyla 'nin gururu olduğunu belirterek, "Biz de her zaman bunun mutluluğunu yaşadık. Şimdi de Mert, bize aynı gururu yaşatıyor. 10 yaşında kulübümüze geldi şimdi 22 yaşında, 12 senedir bizimle. Mert'i Türkiye'den takımlarımızla yazdılar ancak oyuncumuzu uzun zamandır Avrupa'dan kulüpler de izliyordu." dedi.

Avrupa kulüplerinden son olarak Roma ile görüştüklerini dile getiren Cavcav, "Mert'in transferinde öncelikle Roma ve biz anlaştık." diye konuştu.

Başkent ekibinin altyapısında yetişen 'in dün 'ya gittiğini ve bu sabah futbolcunun sağlık kontrollerinin yapıldığını aktaran Cavcav, şunları kaydetti:

"Mert de kontrollerinin ardından kendisini Roma Kulübüne bağlayan imzayı attı. Bu transferde özellikle kulüp genel menajerimiz Emrah Atasoy'a teşekkür ediyorum. Bize yakışanı yaptık ve İtalya'ya, Roma'ya futbolcu göndererek altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdik. Bugün Mert, yarın Berat, Rahmetullah, Arda... Gençlerbirliği altyapısı her zaman üretmeye, Türk futboluna hatta dünya futboluna yeni değerler kazandırmaya devam edecek."

Roma kulübünde Petrachi: "Mert Çetin genç ama çok başarılı ve potansiyeli yüksek bir oyuncu. Onu Roma'ya getirmekten mutluluk duyuyoruz." diye konuşurken, Mert Çetin ise transferin ardından ilk duygularını paylaştı.

Mert Çetin ise yaptığı açıklamada, "Roma formasının önemini biliyor ve hissediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kelimelerle tarif edilemeyen bir duygu. Kulüp ve taraftarlarımızın beklentilerini karşılayabileceğime eminim." dedi.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Roma kulübü eğer sonraki satıştan pay konusunda Mert Çetin'in 5 milyon euro üzerinde başka bir takıma satılması halinde Gençlerbirliği'ne %10 pay ödeneceğini açıkladı.

  1. 16.08.2019
  2. Güncelleme: 16.08.2019 19:02
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