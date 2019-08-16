Roma'ya ikinci Türk! Mert Çetin kimdir? Son dakika transfer haberleri...
Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder'in takım arkadaşı oldu. Roma, genç oyuncuyu kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen genç stoper yeni sezonda Roma için mücadele verecek. İşte transfer ayrıntıları ve genç futbolcuya dair bilinmeyenler...
Yeni sezon öncesi savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Roma, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı. Kırmızı siyahlı kulüp ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varan Roma, oyuncuyla da mutabakat sağladı.
Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.
5 YILLIK SÖZLEŞME!
22 yaşındaki oyuncu Menajer Cenk Melih Yazıcı ile İtalya'ya gitti. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Mert, Roma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Mert Çetin kimdir? Kaç yaşında nereli? İşte bu soruların yanıtları...
MERT ÇETİN KİMDİR?
Mert Çetin, 1 Ocak 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Kariyerine Gençleribrliği alt yapısında başlayan Mert Çetin, Hacettepe kadrosuna bedelsiz olarak dahil olmuştur.
2017 yılına kadar bu takımda forma giyen Mert Çetin, 2017 yılında yeniden Gençlerbirliği kadrosuna bonservis bedeli olmadan dahil olmuştur.
Stoper mevkisinde forma giyen Yıldırım Mert Çetin, sağ ayağına hakimdir.
- 16.08.2019
- Güncelleme: 16.08.2019 11:15
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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