Sahaya atladı futbolcular sakatlık riski yaşadı! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Sahaya atladı futbolcular sakatlık riski yaşadı!

Sahaya atladı futbolcular sakatlık riski yaşadı!

Sahaya atladı futbolcular sakatlık riski yaşadı!

Beşiktaş Park'ta ile arasında oynanan 2019 karşılaşmasında birçok ilk yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısı devam ederken, sahaya giren bir taraftar orta alana doğru koşmuş, daha sonra Liverpool file bekçisi Adrian'ın koruduğu kaleye doğru koşusunu devam ettirmiş ancak ceza sahası içerisinde kendisini yerde bulmuştu.

Beşiktaş Park'ta ile arasında oynanan 2019 karşılaşmasında birçok ilk yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısı devam ederken, sahaya giren bir taraftar orta alana doğru koşmuş, daha sonra Liverpool file bekçisi Adrian'ın koruduğu kaleye doğru koşusunu devam ettirmiş ancak ceza sahası içerisinde kendisini yerde bulmuştu. Daha sonra güvenlikler tarafından yakalanan taraftar, gözaltına alınmıştı.

SAHAYA SADECE 'YOUTUBER' ATLAMADI!
Dev karşılaşmada sahaya sadece youtuber girmedi. Liverpool file bekçisi Adrian'ın son penaltıyı kurtarmasının ardından bir taraftar daha yeşil zemine daldı. Penaltı atışının kaçmasının ardından Adrian'a doğru koşan taraftarı gören Liverpool Kulübü görevlisi, İspanyol kaleciyi korumak için ani bir refleks göstererek oyuncusunun üzerine kapandı. Yaşanan arbedede Liverpoollu futbolcular Firmino ve Gomez de oluşan karambolde yere düştü. Sahaya giren taraftar da Liverpoollu oyunculara ulaşamadan yerde kaldı. Kargaşada yere düşen Adrian sakatlık tehlikesi atlatırken, başarılı file bekçisinin, görevlinin kendisini korumaya çalışırken şiddeti ayarlayamaması sonucunda yaşadığı acı yüzüne yansıdı. Liverpool'un takım kaptanı Henderson'ın da sahaya giren kişiye tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Taraftarın zararsız olduğunun anlaşılmasının ardından Liverpoollu futbolcular sevinç gösterilerine devam ederken, sahaya giren taraftar güvenlik görevlileri tarafından tekrar tribüne çıkartıldı.

  1. 15.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sahaya atladı futbolcular sakatlık riski yaşadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN