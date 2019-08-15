Sahaya atladı futbolcular sakatlık riski yaşadı!
Beşiktaş Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan 2019 UEFA Süper Kupa karşılaşmasında birçok ilk yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısı devam ederken, sahaya giren bir taraftar orta alana doğru koşmuş, daha sonra Liverpool file bekçisi Adrian'ın koruduğu kaleye doğru koşusunu devam ettirmiş ancak ceza sahası içerisinde kendisini yerde bulmuştu.
Beşiktaş Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan 2019 UEFA Süper Kupa karşılaşmasında birçok ilk yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısı devam ederken, sahaya giren bir taraftar orta alana doğru koşmuş, daha sonra Liverpool file bekçisi Adrian'ın koruduğu kaleye doğru koşusunu devam ettirmiş ancak ceza sahası içerisinde kendisini yerde bulmuştu. Daha sonra güvenlikler tarafından yakalanan taraftar, gözaltına alınmıştı.
SAHAYA SADECE 'YOUTUBER' ATLAMADI!
Dev karşılaşmada sahaya sadece youtuber girmedi. Liverpool file bekçisi Adrian'ın son penaltıyı kurtarmasının ardından bir taraftar daha yeşil zemine daldı. Penaltı atışının kaçmasının ardından Adrian'a doğru koşan taraftarı gören Liverpool Kulübü görevlisi, İspanyol kaleciyi korumak için ani bir refleks göstererek oyuncusunun üzerine kapandı. Yaşanan arbedede Liverpoollu futbolcular Firmino ve Gomez de oluşan karambolde yere düştü. Sahaya giren taraftar da Liverpoollu oyunculara ulaşamadan yerde kaldı. Kargaşada yere düşen Adrian sakatlık tehlikesi atlatırken, başarılı file bekçisinin, görevlinin kendisini korumaya çalışırken şiddeti ayarlayamaması sonucunda yaşadığı acı yüzüne yansıdı. Liverpool'un takım kaptanı Henderson'ın da sahaya giren kişiye tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.
Taraftarın zararsız olduğunun anlaşılmasının ardından Liverpoollu futbolcular sevinç gösterilerine devam ederken, sahaya giren taraftar güvenlik görevlileri tarafından tekrar tribüne çıkartıldı.
- 15.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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