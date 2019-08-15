Ronaldo'nun masajlı Süper Kupa keyfi
Süper yıldız Cristiano Ronaldo Liverpool ile Chelsea arasında İstanbul'da oynanan Süper Kupa finalini evinde televizyon karşısında takip etti. Portekizli yıldız karşılaşmayı takip ettiği sırada sevgili Georgina Rodriguez'e masaj yaptırdı. İşte yıldız futbolcunun Süper Kupa keyfi.
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