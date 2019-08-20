Aktüel haberler (19.08.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
ADAYLAR BELLİ OLDU
Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için 10 aday belli oldu. Messi ve Ibrahimovic'in bulunduğu listede, kadın futbolcular Kamerunlu Nchout, Kuzey İrlandalı Billie Simpson ve ABD'li Amy Rodriguez de yer aldı. Ödülü geçen sene Mohamed Salah kazandı.
COUTINHO MÜNIH'TE
Bayern Münih, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'yu 8.5 milyon euro'ya kiraladı. Alman ekibinin, 27 yaşındaki oyuncu için 120 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olduğu belirtildi. Geçen sezon Barcelona forması ile 54 maça çıkan Coutinho, 11 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.
SANCHEZ INTER'DE
Lukaku'yu kadrosuna katan İnter, bir bomba daha patlattı. İtalyan devi, M. United'ın Şilili yıldızı Alexis Sanchez'i kiraladı. 30 yaşındaki oyuncunun maaşının yarısını ManU ödeyecek. Sözleşmede ayrıca 15 milyon euro'luk satın olma opsiyonu da bulunuyor.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ÇILGINLIĞI
Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Chelsea karşısındaki performansıyla büyük övgü aldı. 90 dakika sahada kalan milli stoper, maçın oyuncusu seçildi. Taraftarların beste yaptığı genç oyuncu için kulüp de paylaşım yaptı. Çağlar'ın, Pulusic'e attığı çalımı paylaşan Leicester'ın videosu beğeni rekoru kırdı.
10 NUMARA DANİ ALVES!
PSG'den ayrıldıktan sonra Sao Paulo'ya transfer olan Dani Alves, ilk maçına çıktı. 10 numaralı formayı giyen ve on numara pozisyonunda görev yapan Brezilyalı yıldız, takımının 1-0 kazandığı Ceara karşılaşmasında tek golü kaydetti. Brezilya Ligi'nde 14. hafta geride kalırken Sao Paulo 27 puanla 5. sırada yer alıyor.
- 20.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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