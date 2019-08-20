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20 Ağustos 2019, Salı
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haberler (19.08.19)

Aktüel haberler (19.08.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

ADAYLAR BELLİ OLDU
Yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü için 10 aday belli oldu. Messi ve Ibrahimovic'in bulunduğu listede, kadın futbolcular Kamerunlu Nchout, Kuzey İrlandalı Billie Simpson ve ABD'li Amy Rodriguez de yer aldı. Ödülü geçen sene Mohamed Salah kazandı.

COUTINHO MÜNIH'TE
Bayern Münih, 'nın Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'yu 8.5 milyon euro'ya kiraladı. Alman ekibinin, 27 yaşındaki oyuncu için 120 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olduğu belirtildi. Geçen sezon Barcelona forması ile 54 maça çıkan Coutinho, 11 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

SANCHEZ INTER'DE
Lukaku'yu kadrosuna katan İnter, bir bomba daha patlattı. İtalyan devi, M. United'ın Şilili yıldızı 'i kiraladı. 30 yaşındaki oyuncunun maaşının yarısını ManU ödeyecek. Sözleşmede ayrıca 15 milyon euro'luk satın olma opsiyonu da bulunuyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ÇILGINLIĞI
Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, karşısındaki performansıyla büyük övgü aldı. 90 dakika sahada kalan milli stoper, maçın oyuncusu seçildi. Taraftarların beste yaptığı genç oyuncu için kulüp de paylaşım yaptı. Çağlar'ın, Pulusic'e attığı çalımı paylaşan Leicester'ın videosu beğeni rekoru kırdı.

10 NUMARA DANİ ALVES!
'den ayrıldıktan sonra 'ya transfer olan , ilk maçına çıktı. 10 numaralı formayı giyen ve on numara pozisyonunda görev yapan Brezilyalı yıldız, takımının 1-0 kazandığı Ceara karşılaşmasında tek golü kaydetti. 'nde 14. hafta geride kalırken Sao Paulo 27 puanla 5. sırada yer alıyor.

  1. 20.8.2019
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