Suat Kaya 20 yıllık peruğunu çıkardı! İşte saç ekim görüntüsü... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
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20 yıllık peruğunu çıkardı! İşte görüntüsü...

Suat Kaya 20 yıllık peruğunu çıkardı! İşte saç ekim görüntüsü...

20 yıllık peruklarından kurtuldu. Geçtiğimiz günlerde bir saç uzmanına giden tecrübeli hoca 1 seansta 20 bin saç teli ektirdi. Yapılan operasyon sonrasında Suat Kaya'nın yeni görüntüsünün nasıl olacağı merak edilen konulardan birisi...

Son olarak Menemenspor'u çalıştıran ve haziran ayında görevinden ayrılan , 20 yıllık peruğunu çıkardı. Tecrübeli isim, 3 yıldır görev yaptığı Menemenspor'dan 30 Haziran 2019 tarihinde ayrılmıştı.

Suat Kaya, 1992 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuş ve 2003 senesinde sarı kırmızılı ekipte futbolu bırakmıştı.

İŞTE SUAT KAYA'NIN PERUKSUZ HALİ VE SAÇ EKİMİ YAPTIRDIKTAN SONRAKİ GÖRÜNTÜSÜ...

  1. 20.08.2019
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