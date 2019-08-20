Suat Kaya 20 yıllık peruklarından kurtuldu. Geçtiğimiz günlerde bir saç uzmanına giden tecrübeli hoca 1 seansta 20 bin saç teli ektirdi. Yapılan operasyon sonrasında Suat Kaya'nın yeni görüntüsünün nasıl olacağı merak edilen konulardan birisi...
Son olarak Menemenspor'u çalıştıran ve haziran ayında görevinden ayrılan Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı. Tecrübeli isim, 3 yıldır görev yaptığı Menemenspor'dan 30 Haziran 2019 tarihinde ayrılmıştı.
Suat Kaya, 1992 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuş ve 2003 senesinde sarı kırmızılı ekipte futbolu bırakmıştı.
İŞTE SUAT KAYA'NIN PERUKSUZ HALİ VE SAÇ EKİMİ YAPTIRDIKTAN SONRAKİ GÖRÜNTÜSÜ...
- 20.08.2019
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Toplam 1
Yorum
baksoy Mykambede gerçek perfonmansına ulaşabilirse takımın go yükünü beraber çekerler ?
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Yeni sisteme ara
Toplam 2
Yorum
savaş Sol açık,Orta sahaya ve forvete ihtiyaç var.Çok pas değil hızlı futbol daha iyi bir sistem.Avcı kendini bu yönde geliştirmeli.
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Fenerbahçe 5-0 Gazişehir MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
daut 5 yıldızlılık antepi yenmekle olmaz şampiyon olup göğüslere yıldızları takmakla olunur
Suat Kaya 20 yıllık peruğunu çıkardı! İşte saç ekim görüntüsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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