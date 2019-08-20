PFDK sevkleri açıklandı

Hukuk Müşavirliği'nce 20.08.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün 16.08.2019 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. Maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 16.08.2019 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 17.08.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 17.08.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 18.08.2019 tarihinde oynanan KONYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

6- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 18.08.2019 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 7/8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 17.08.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 7/5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü antrenörü CÜNEYT DUMLUPINAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BURSASPOR Kulübü'nün 17.08.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 18.08.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 19.08.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.