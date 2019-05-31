Inter Conte'yi duyurdu
31 Mayıs 2019, Cuma
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Inter Conte'yi duyurdu

Inter Conte'yi duyurdu

Inter, teknik direktör 'nin takımın başına getirildiğini duyurdu. Yönetimin hırsı ve projenin ciddiyeti sebebiyle Inter'i seçtiğini belirten Conte çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

İtalya Serie A'da sezonu dördüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alan ve dün Luciano Spalletti ile yollarını ayıran Inter, teknik direktörlük koltuğunu doldurdu.

Milano temsilcisi, uzun süredir temasta olduğu Teknik Direktör ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. Inter'in resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide, takımın yeni hocasının Conte olduğu duyuruldu.

Son olarak Chelsea'de görev yapan Antonio Conte, 2016-18 yılları arası İngiliz ekibinde görev yapmış ve 1 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Cup zaferi yaşamıştı. Conte, geride bıraktığımız sezonda herhangi bir takım çalıştırmadı.

Futbolculuk yıllarında kariyerinin büyük bölümünü Inter'in ezeli rakibi Juventus'ta geçiren Conte, siyah-beyazlı ekipte teknik direktörlük de yaparken Serie A'da 2 şampiyonluk elde etti.

NEDENİNİ AÇIKLADI
İtalyan teknik adam neden Inter'i tercih ettiği hakkında ise "Hayatımda yeni bölüm başladı. Çok heyecanlıyım. Başkan ve yöneticilerin bana olan güvenini boşa çıkarmamak için çok çalışacağım. Projenin ciddiyeti ve yönetimin hırsı sebebiyle Inter'i seçtim" ifaderini kullandı.

  1. 31.05.2019
  2. Güncelleme: 31.05.2019 08:44
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