Milan'da Gattuso dönemi sona erdi

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da Gennaro Gattuso dönemi sona erdi. Kulübün eski futbolcusu da olan Gattuso, İtalyan basınından Le Repubblica'ya yaptığı açıklamada teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Gattuso, zor bir karar aldığını belirterek şunları dile getirdi:

"Milan'dan ayrılmak kolay değil. Fakat bu kararı almak zorundayım. Beni paramparça eden bir karar oldu ancak çok düşündüm. Sözleşmemin iki yılından vazgeçiyorum çünkü benim Milan ile olan hikayem asla para mevzusu değil."

İLK ADAY JARDIM

Gattuso Milan'ın başında çıktığı 82 maçta 40 galibiyet alırken 22 kez de mağlup oldu. Mediaset'te yer alan habere göre ise İtalyan teknik adamın yerine Leonardo Jardim düşünülüyor.