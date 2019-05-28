Milan'da Gattuso dönemi sona erdi
28 Mayıs 2019, Salı
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'da Gattuso dönemi sona erdi

Milan'da Gattuso dönemi sona erdi

İtalyan ekibi 'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edememesinin ardından teknik direktör istifa ettiğini açıkladı. Kulübüyle arasında duygusal bir bağ olduğunu ifade eden Gattuso, "Sözleşmemin iki yılından vazgeçiyorum çünkü benim Milan ile olan hikayem asla para mevzusu değil" şeklinde konuştu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden 'da dönemi sona erdi. Kulübün eski futbolcusu da olan Gattuso, İtalyan basınından Le Repubblica'ya yaptığı açıklamada teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Gattuso, zor bir karar aldığını belirterek şunları dile getirdi:

"Milan'dan ayrılmak kolay değil. Fakat bu kararı almak zorundayım. Beni paramparça eden bir karar oldu ancak çok düşündüm. Sözleşmemin iki yılından vazgeçiyorum çünkü benim Milan ile olan hikayem asla para mevzusu değil."

İLK ADAY JARDIM

Gattuso Milan'ın başında çıktığı 82 maçta 40 galibiyet alırken 22 kez de mağlup oldu. Mediaset'te yer alan habere göre ise İtalyan teknik adamın yerine Leonardo Jardim düşünülüyor.

  1. 28.05.2019
  2. Güncelleme: 28.05.2019 11:39
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