Milano derbisini Inter kazandı
17 Mart 2019, Pazar
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Milano derbisini Inter kazandı

Milano derbisini Inter kazandı

'nin (Serie A) 28. haftasındaki derbi maçta Inter, 'ı 3-2 yendi.

Milano kulüpleri arasındaki karşılaşmada , Inter'i konuk etti. Inter, Vecino'nun 3, De Vrij'in 51 ve Martinez'in (penaltıdan) 67. dakikadaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golleri ise 57. dakikada Bakayoko ve 71. dakikada Musacchio'dan geldi.

Milan'da forma giyen milli futbolcu , 90 dakika sahada kaldı.

Puanını 53'e çıkaran Inter, 51 puanda kalan Milan'ı geçerek 3. sıraya yükseldi.

  1. 18.03.2019
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