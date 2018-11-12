İtalya liginin zirvesindeki Juventus, konuk olduğu Milan'ı 2-0 mağlup etti
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, Milan'ı 2-0 yendi.
Serie A'da 12. haftanın kapanış maçında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, son 7 yılın şampiyonu Juventus'u ağırladı.
Ligin tek namağlup takımı Juventus, Mandzukic'in 8 ve Ronaldo'nun 81. dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.
41. dakikada penaltı atışından faydalanamayan Milan'ın santraforu Higuain, 83. dakikada da kırmızı kart gördü.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 74 dakika sahada kaldı.
Lider Juventus, puanını 34'e yükseltirken, 5. sıradaki Milan 21 puanda kaldı.
- 12.11.2018 00:47
- Güncelleme: 12.11.2018 07:55
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Milan 0-2 Juventus haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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