Milan 0-2 Juventus – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    0-2

    Milan 0-2 Juventus

    İtalya liginin zirvesindeki , konuk olduğu 'ı 2-0 mağlup etti

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) , 'ı 2-0 yendi.

    Serie A'da 12. haftanın kapanış maçında, milli futbolcu 'nun forma giydiği Milan, son 7 yılın şampiyonu Juventus'u ağırladı.

    Ligin tek namağlup takımı Juventus, Mandzukic'in 8 ve Ronaldo'nun 81. dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

    41. dakikada penaltı atışından faydalanamayan Milan'ın santraforu Higuain, 83. dakikada da kırmızı kart gördü.

    Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 74 dakika sahada kaldı.

    Lider Juventus, puanını 34'e yükseltirken, 5. sıradaki Milan 21 puanda kaldı.

    1. 12.11.2018 00:47
    2. Güncelleme: 12.11.2018 07:55
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