Nzonzi resmen Roma'da – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Nzonzi resmen Roma'da

    Nzonzi resmen Roma'da

    (Serie A) ekibi Roma, 'nın Sevilla takımından Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'yi kadrosuna kattı.

    Milli futbolcu 'in de forma giydiği Roma Kulübü, transferi için Sevilla ile anlaşma sağlanan 29 yaşındaki Nzonzi ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Nzonzi için temsilcisine bonuslar dahil 30,65 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini bildiren İtalyan kulübü, Fransız milli futbolcunun yeni takımında 42 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

    Ülkesinde Amiens ve 'de formaları da giyen defansif orta saha oyuncusu, geçen sezon Sevilla'da çıktığı 44 maçta 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı. Tecrübeli futbolcu, 2018 'nda şampiyonluğa ulaşan 'nın kadrosunda da yer aldı.

    1. 14.8.2018 22:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nzonzi resmen Roma'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN