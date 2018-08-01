Kariyerini Serie A devlerinden Milan'da sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla eşi Sinem Çalhanoğlu'dan boşanacağını duyurdu.

İşte milli futbolcunun açıklaması:

"Sevgili arkadaşlar, evliliğe olan saygım nedeniyle boşanma sürecim hakkında yorum yapmama kararı almıştım. Ancak ne yazık ki bu sessizliğimin istismar edildiğini ve bilinçli olarak boşanmamızdaki suçun bana ait olduğu izlenimi yaratılmaya çalışıldığını görüyorum. Şerefim ve ailem kötülendiği için, boşanma sürecim hakkıdna açıklama yapmak durumundayım:

Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarımı yerine getirecek, ancak eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım. Davanın görüleceği güne kadar bekleyecek ve mahkemede boşanma kararıma neden olan tüm olayları anlatacağım. Ancak gerçeği öğrendiğiniz zaman beni anlayabileceksiniz."



