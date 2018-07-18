Matuidi'den Cristiano Ronaldo'ya imalı hoş geldin mesajı!
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Matuidi'den 'ya imalı hoş geldin mesajı!

    Matuidi'den Cristiano Ronaldo'ya imalı hoş geldin mesajı!

    'nun 'a transferini İtalyan basınına değerlendiren Blaise Matuidi Portekizli yıldıza göndermesi yaptı

    'nun 'a transferini La Gazetta dello Sport'a yorumlayan Fransız yıldız, Portekizli yıldızın aralarına katılmasından dolayı mutlu olduğunu söylerken çok konuşulacak bir imada bulundu.

    DÜNYA ŞAMPİYONUYLA AYNI TAKIMDA OLMASI ONUN İÇİN İYİ HABER
    Matuidi "Cristiano Ronaldo bu gezegenin en iyi futbolcusu. Bizimle oynayacak olması çok iyi bir haber. Benim için sürpriz oldu. Elbette onun adına da bakarsak güzel bir durum var. Ronaldo, Dünya Şampiyonu olan bir futbolcuyla soyunma odasını paylaşacak. [Gülerek] İki sene önce Paris'teki finalde bizi geçmişti ama Dünya şampiyonluğunun, Avrupa şampiyonluğundan daha değerli olduğu bir gerçek." dedi.

    1. 19.7.2018 00:49
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