Matuidi'den Cristiano Ronaldo'ya imalı hoş geldin mesajı!
Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferini İtalyan basınına değerlendiren Blaise Matuidi Portekizli yıldıza Dünya Kupası göndermesi yaptı
Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferini La Gazetta dello Sport'a yorumlayan Fransız yıldız, Portekizli yıldızın aralarına katılmasından dolayı mutlu olduğunu söylerken çok konuşulacak bir imada bulundu.
DÜNYA ŞAMPİYONUYLA AYNI TAKIMDA OLMASI ONUN İÇİN İYİ HABER
Matuidi "Cristiano Ronaldo bu gezegenin en iyi futbolcusu. Bizimle oynayacak olması çok iyi bir haber. Benim için sürpriz oldu. Elbette onun adına da bakarsak güzel bir durum var. Ronaldo, Dünya Şampiyonu olan bir futbolcuyla soyunma odasını paylaşacak. [Gülerek] İki sene önce Paris'teki finalde bizi geçmişti ama Dünya şampiyonluğunun, Avrupa şampiyonluğundan daha değerli olduğu bir gerçek." dedi.
- 19.7.2018 00:49
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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