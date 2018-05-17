Cengiz Ünder'e 35 milyon Euro!
İtalyan medyasına göre Roma’da oynayan Cengiz Ünder için Arsenal 30 milyon Euro , Monaco ise 35 milyon Euro’yu gözden çıkardı
MENAJERİ DE TEKLİFİ DOĞRULADI
Cengiz'in menajeri Fali Ramadani gelen teklifleri doğrularken, Arsenal'in bu transfer için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Monaco da Cengiz Ünder için 35 milyon Euro'luk teklifte bulundu.
ROMA NASIL BİR TEPKİ VERECEK
İtalyan ekibi Roma'nın gelen teklifler sonrasında ne tepki vereceği merakla bekleniyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder ile ilgili konuşan Roma Yönetimi, "Onu satmayacağız" açıklaması yapmıştı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GİTTİ GİDİYOR
Bundeslıga'da Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü'nün İngiliz devi Arsenal'e transfer olacağı haberleri Altınordu'da heyecan yarattı. Bu transfer gerçekleşirse Altınordu kasasına 52.5 milyon TL koyacak.
- 17.5.2018 01:33
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Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
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Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
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