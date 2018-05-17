Cengiz Ünder'e 35 milyon Euro! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    'e 35 milyon Euro!

    <a href="/index/cengiz-under?id=226503a7-9161-46f6-bfbe-169b0f2c6087" class="" rel="tag">Cengiz Ünder</a>'e 35 milyon Euro!

    İtalyan medyasına göre Roma’da oynayan için 30 milyon Euro , Monaco ise 35 milyon Euro’yu gözden çıkardı

    Sezon başında 'den İtalyan ekibi Roma'ya 13.5 milyon Euro'ya transfer olan , Çizme'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin kıskacına girdi. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre takımı ve Fransız temsilcisi Monaco, genç oyuncuya transfer teklifi yaptı.

    MENAJERİ DE TEKLİFİ DOĞRULADI
    Cengiz'in menajeri Fali Ramadani gelen teklifleri doğrularken, 'in bu transfer için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Monaco da için 35 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

    ROMA NASIL BİR TEPKİ VERECEK
    İtalyan ekibi Roma'nın gelen teklifler sonrasında ne tepki vereceği merakla bekleniyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder ile ilgili konuşan Roma Yönetimi, "Onu satmayacağız" açıklaması yapmıştı.

    ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GİTTİ GİDİYOR
    Bundeslıga'da Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü'nün İngiliz devi Arsenal'e transfer olacağı haberleri Altınordu'da heyecan yarattı. Bu transfer gerçekleşirse Altınordu kasasına 52.5 milyon TL koyacak.
    1. 17.5.2018 01:33
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