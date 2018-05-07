Cengiz Ünder iğne deliğinden geçirdi! İşte Cengiz Ünder'in Roma'ya galibiyeti getiren golü
İtalya Serie A'nın 36'ncı hafta mücadelesinde Roma, Cagliari deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli futbolcu Cengiz Ünder, maça ilk 11'de başlarken 15'inci dakikada Edin Dzeko'nun asistinde attığı golle 3 puanın mimarı oldu.
Roma, Cagliari deplasmanında aldığı bu galibiyetle 73 puanla 3'üncü sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Cagliari ise 33 puanla 18'inci sırada ve düşme potasında yer aldı.
Cengiz, Roma formasıyla Serie A'da 7'nci golüne imza atarken takımına da üç puanı getiren isim oldu. Cengiz, karşılaşmanın 85'inci dakikasında yerini Patrik Schick'e bıraktı.
Roma, 37'nci hafta mücadelesinde lider Juventus'u Roma Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak. Cagliari ise Fiorentina deplasmanına çıkacak.
CENGİZ ÜNDER'İN MÜTHİŞ GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Cengiz Ünder'in dar açıdan attığı muazzam gol (??Tivibu) pic.twitter.com/vMZ2VpPPY9— Fotomaç (@fotomac) 6 Mayıs 2018
- 6.5.2018 23:47
- Güncelleme: 7.5.2018 02:08
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Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti
Toplam 1
Yorum
İzleyici Ne oldu Liverpool destekcılerı hakem olmayınca Kazanamıyormu Liverpool hanı buyuk takımdı hakem olmayınca 0 SINIZ KOCA BİR SIFIRSINIZ 000000
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
osman SARIYLA KIRMIZIYLA ANLIMIZIN AKIYLA
Cengiz Ünder iğne deliğinden geçirdi! İşte Cengiz Ünder'in Roma'ya galibiyeti getiren golü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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