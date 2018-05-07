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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    iğne deliğinden geçirdi! İşte Cengiz Ünder'in Roma'ya galibiyeti getiren golü

    Cengiz Ünder iğne deliğinden geçirdi! İşte Cengiz Ünder'in Roma'ya galibiyeti getiren golü

    İtalya Serie A'nın 36'ncı hafta mücadelesinde Roma, Cagliari deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli futbolcu , maça ilk 11'de başlarken 15'inci dakikada 'nun asistinde attığı golle 3 puanın mimarı oldu.

    Roma, Cagliari deplasmanında aldığı bu galibiyetle 73 puanla 3'üncü sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Cagliari ise 33 puanla 18'inci sırada ve düşme potasında yer aldı.

    Cengiz, Roma formasıyla Serie A'da 7'nci golüne imza atarken takımına da üç puanı getiren isim oldu. Cengiz, karşılaşmanın 85'inci dakikasında yerini Patrik Schick'e bıraktı.



    Roma, 37'nci hafta mücadelesinde lider 'u Roma Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak. Cagliari ise deplasmanına çıkacak.

    CENGİZ ÜNDER'İN MÜTHİŞ GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

    1. 6.5.2018 23:47
    2. Güncelleme: 7.5.2018 02:08
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