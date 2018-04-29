İgor Tudor, Serie A ekibi Udinese ile ilk maçına çıktı
Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü İgor Tudor, Serie A ekibi Udinese ile deplasmanda çıktığı ilk maçta Benevento'yla son dakikalarda yediği golle 3-3 berabere kaldı.
Udinese Ligde 11 maç üst üste kaybettikten sonra Massimo Oddo'nun görevine son verilmişti.
Takımın başına geçen Igor Tudor, basın toplantısında; "11 mağlubiyet sonrası takım çökmüş. Çok ciddi bir psikolojik bariyer var herkesin üzerinde. Elbette teknik, taktik konuları da konuştuk ve çalıştık ama psikolojik olarak da oyuncuları iyi yere getirmeye çalışıyoruz." açıklamasını yapmıştı.
- 29.4.2018 18:02
- Güncelleme: 29.4.2018 18:08
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
İgor Tudor'lu Udinese Benevento'yla 3-3 berabere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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