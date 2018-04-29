İgor Tudor, Udinese, Benevento
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    İgor 'lu Udinese 'yla 3-3 berabere kaldı

    İgor Tudor'lu Udinese Benevento'yla 3-3 berabere kaldı

    İgor , Serie A ekibi Udinese ile ilk maçına çıktı

    'ın eski Teknik Direktörü İgor , Serie A ekibi Udinese ile deplasmanda çıktığı ilk maçta 'yla son dakikalarda yediği golle 3-3 berabere kaldı.

    Udinese Ligde 11 maç üst üste kaybettikten sonra Massimo Oddo'nun görevine son verilmişti.

    Takımın başına geçen Igor Tudor, basın toplantısında; "11 mağlubiyet sonrası takım çökmüş. Çok ciddi bir psikolojik bariyer var herkesin üzerinde. Elbette teknik, taktik konuları da konuştuk ve çalıştık ama psikolojik olarak da oyuncuları iyi yere getirmeye çalışıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

    1. 29.4.2018 18:02
    2. Güncelleme: 29.4.2018 18:08
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