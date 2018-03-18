Juventus SPAL'la berabere kaldı – Fotomaç – 18 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'la berabere kaldı

    Juventus SPAL'la berabere kaldı

    'nin (Serie A) 29'uncu haftasında lider , konuk olduğu 'la golsüz berabere kaldı.

    Paolo Mazza Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da her iki takım gol atamadı ve maç berabere bitti.

    Bu sonuçla 1'er puan alan takımlardan 74 puanla liderliğini korurken, ise 24 puanla 18'inci sırada kaldı.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Juventus SPAL'la berabere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN