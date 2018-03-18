İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. hafta maçında Sampdoria'yı deplasmanda 5-0 yenen Inter'de, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi 4 gole imza attı.
Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan maçta Inter, 26. dakikada Ivan Perisic'in attığı golle 1-0 öne geçti. 30. dakikadan itibaren Inter'de sahneye Icardi çıktı. Arjantinli futbolcu 30. dakikada penaltıdan, 31, 44 ve 51. dakikalarda attığı 4 golle maça damga vurdu. 21 dakikada 4 kez rakip fileleri havalandıran Icardi, 66. dakikada yerini Eder'e bıraktı.
Mücadelede başka gol olmayınca Inter, konuk olduğu Sampdoria'yı 5-0'lık skorla geçti.
Icardi böylece ligdeki gol sayısını 22'ye çıkarıp gol krallığı yarışında 24 kez rakip fileleri havalandıran Lazio'dan Ciro Immobile'ye yaklaştı.
Inter bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı, Sampdoria ise 44 puanda kaldı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:53
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
Inter, Icardi ile farka gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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